Posto di blocco, se ti fanno questo tieniti pronto a filmare: solo un video può aiutarti davvero

Se ti beccano al posto di blocco e ti fanno fare questo allora fai un video per tutto, un video potrebbe aiutarti.

Il gran numero di irregolarità che si verificano sulle strade hanno anche fatto in modo che aumentasse l’attenzione nei confronti di tutti gli automobilisti e delle regole che essi devono seguire obbligatoriamente per evitare di essere compiti da sanzioni più o meno severe.

Questo è il motivo per cui si è rivelato indispensabile intervenire anche sul codice della strada e in alcuni casi, andando ad inasprire le sanzioni previste nel caso in cui l’automobilista non rispetti le regole. Purtroppo le cronache e i numeri raccolti dalle forze dell’ordine ci dicono che purtroppo sono ancora tantissime le infrazioni che vengono commesse.

I comportamenti sbagliati non sono solo un errore, ma possono anche mettere in pericolo l’automobilista stesso che li mette in atto, oltre a tutti gli utenti della strada in maniera indistinta.

L’inasprimento delle sanzioni sembrerebbe uno dei metodi più efficaci per fare in modo che le regole vengano rispettate. Per lo stesso motivo proprio negli scorsi mesi e nei prossimi, con ogni probabilità ci saranno un gran numero di controlli a tappeto. Ma non sempre le forze dell’ordine agiscono nella maniera giusta.

Si consiglia di tenere in mano il cellulare

Durante i controlli che si mettono in atto nel momento in cui le forze dell’ordine intervengono sulla strada, ecco che occorre un incontro tra il cittadino che viene sottoposto al controllo e le forze dell’ordine che invece, lo mettono in atto. Quello che il buon senso ci dice è che l’automobilista dovrebbe sempre essere estremamente cooperativo, evitare di contrapporsi alle forze dell’ordine.

Ovviamente occorre anche sottolineare come, ogni cittadino ha comunque dei diritti che le forze dell’ordine devono comunque rispettare. Proprio per questo motivo sono in molti a consigliare che, durante i controlli si può avere un cellulare con se, per poter provvedere a delle riprese in caso di bisogno.

Quali sono gli atti autorizzati

Durante i controlli delle forze dell’ordine, è indispensabile rispettare quelli che sono i diritti del cittadino che è stato sottoposto al controllo. Particolare attenzione nei confronti della privacy della persone, soprattutto nel caso in cui si provveda alla perquisizione.

In altre parole, poliziotti e carabinieri possono provvedere ad intervenire per la gestione del traffico, ma non per questo possono venir meni al rispetto dei diritti del cittadino, di essere trattato con il massimo rispetto della sua persona.