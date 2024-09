Mutui, finalmente c’è il bonus: ti compri casa e puoi anche restaurarla | Scade tutto tra poco

Grazie al bonus per i mutui, ecco che non solo compri casa, la puoi anche restaurare, non perdere tempo, i termini stanno arrivando alla fine.

Il mercato immobiliare è veramente in crisi negli ultimi anni. Non sono pochi gli italiani che nutrono una vita dal desiderio di compra una casa propria, ma poi si scontrano con il bisogno di far parlare i loro ponti, con delle banche che difficilmente offrono credito a chi si rivolge loro.

La situazione economica che contraddistingue il nostro paese, non permette agli enti di credito, di concedere prestiti in maniera particolarmente semplice. Proprio per questo motivo il mercato immobiliare sembra essere fermo al palo. Molti gli immobili disponibili, ma pochi gli acquirenti.

Per sbloccare una situazione che sembra ormai a un punto morto, il governo italiano starebbe pensando a un bonus che permetterebbe di acquistare case e di ristrutturarla senza doverci rimettere nemmeno un euro. Considerando la difficoltà di accedere al credito, questa sembra essere la migliore opportunità che l’economia ci propone.

Un bonus per i mutui, che permetterà di prendere la decisione a cui da tempo stanno pensando. Un progetto finalmente da affrontare grazie al sostegno dello Stato italiano che mette a disposizione i suoi mezzi economici ai cittadini che ne hanno i requisiti.

Il bonus è ancora disponibile

In realtà, non sono poche le misure economiche che il governo ha provveduto ad eliminare, per far quadrare i conti dello Stato Italiano, che sembra essere estremamente in difficoltà. Si tratta del bonus under 36 che per il 2024 è stato di nuovo confermato e che si attende che la legge di bilancio provveda ad allungare i suoi termini anche al 2025.

Si tratta di muli agevolati, che vengono concessi grazie alla garanzia da parte del fondo Consap a copertura dell’80%, ma l’ISEE che si presenta insieme alla domanda non deve superare i 40.000 €.

Tutti i requisiti da avere per poter giocare del bonus

Attualmente il bonus under 36 è stato confermato solo nel casi in cui si provvede a richiedere un mutuo per l’acquisto della prima casa, ovvero che la sua ristrutturazione.il nome indica già che occorre rispettare un limite verità che viene posto a 36 anni. Poco prima abbiamo visto qual è il requisito di ISEE da rispettare.

Un bonus che dovrebbe incentivare il mercato immobiliare e che dovrebbe spingere più giovani a realizzare il desiderio che possono nutrire di avere una casa tutta loro. In questo modo l’accesso al credito sarebbe molto più semplice il progetto molto più semplice da portare a termine.