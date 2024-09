Lavoro con il diploma, questi sono i più richiesti in Italia: pagati profumatamente | Altro che dottore

Se vuoi un contratto ben pagato, questi sono i lavori più richiesti su tutto il territorio italiano, sono moltissime le opportunità che vengono messe in campo.

Il mondo del lavoro continua ad essere particolarmente difficile per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione fissa in quest’Italia che deve comunque far fronte con una crisi economica non di poco conto.

Ma nonostante il periodo difficile a cui in molti fanno fronte in questi ultimi anni, ci sarebbero numerose opportunità per i giovani che sono alla ricerca di lavoro. Di alcune specifici casi le offerte non solo sono un ben retribuite, ma non richiedono nemmeno una specifica preparazione.

C’è stato un tempo in cui sembrava che avere una laurea fosse indispensabile per trovare un’occupazione che desse accesso ad un buon stipendio, mentre adesso sembra che questo non sia più un requisito indispensabile. Tutto questo nonostante il mercato del lavoro va alla ricerca di figure specializzate, che siano in grado di svolgere il proprio ruolo in maniera precisa e puntuale.

Attualmente quindi ci sono numerose possibilità per tutti coloro che non hanno voluto continuare gli studi e si sono fermati al solo diploma. Molte le possibilità professionali che permettono di avere guadagni molto più elevati di quello che si potesse immaginare.

Un mercato del lavoro estremamente vario

La verità è che nonostante si parli di una difficoltà oggettiva nel trovare lavoro, è anche vero che sono veramente tante le possibilità che il mercato del lavoro attuale offre ad ogni singolo disoccupato, o chi ha il desiderio di fare carriera. In effetti negli ultimi anni sono state sviluppate nuovi ruoli che hanno permesso di ampliare le possibilità lavorative.

In particolare sono estremamente sviluppate, ad oggi tutte le professioni collegate alla comunicazione digitale, settori in cui non è indispensabile un’esperienza pregressa, ma piuttosto la voglia di imparare una nuova mansione.

I lavori più richiesti in Italia

Per tutti coloro che pur non avendo una laurea, sono alla ricerca di un’occupazione che sia effettivamente in linea con quella che è la propria preparazione e la propria voglia di fare carriera, ci sono numerose possibilità. Il consiglio generale è quello di prendere parte, nel limite del possibile a dei corsi di specializzazione professionale, molto più validi della laurea, perlomeno attualmente.

Tra le professioni più ricercate in Italia troviamo l’e-commerce manager, che ha uno stipendio medio annuo che può arrivare fino a 80.000 €, colui che pianifica i progetti di e-commerce aziendale, i Digital marketing manager, con stipendi veramente vertiginosi che arrivano fino a 100.000 € all’anno, il web master e il web analytics manager. Tanto importanti le opportunità che vengono offerte in quanto i social media manager, copywriter e operatore data entry.