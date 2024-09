Come scoprire dove si trova una persona: ti basta aprire whatsapp così | Il trucco legalissimo

Se vuoi sapere dove si trova una persona sarà sufficiente accedere a whatsapp e il trucco è servito, ecco cosa nasconde l’app.

Whatsapp continua ad essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in maniera assoluta. Proprio attraverso l’applicazione che fa parte del gruppo Meta, in cui sono presenti anche Facebook e Instagram, è tra le più apprezzate coloro che si devono scambiare i messaggi in maniera immediata veloce e semplice. Attualmente Whatsapp viene utilizzato per un gran numero di motivazioni.

Attraverso l’applicazione è possibile procedere a chiamate, video chiamate, invio di messaggi che siano essi testuali, video o vocali.

La sua duttilità, la sua semplicità di utilizzo, hanno fatto in modo che si utilizzasse WhatsApp anche per le comunicazioni ufficiali. L’applicazione di messaggistica istantanea attualmente non vede rivali, se non fosse per i buoni Instagram con i suoi direct di tanto in tanto cerca di rubargli la scena.

Alcune funzionalità di questa applicazione però, risultano essere ancora estranee per buona parte degli utilizzatori. Sembra che ci sarebbe un modo veramente semplice di capire dove sono i propri contatti in modo tale da rintracciarli. Ecco allora il segreto che tutti aspettavano di conoscere per quello che riguarda l’utilizzo dell’app di messaggistica.

Whatsapp è le sue infinite possibilità di utilizzo

Whatsapp è entrato a far parte della nostra quotidiana in quello che è ormai lontano 2009. Inizialmente l’applicazione permetteva di condividere solo i propri stati, proprio come quando si posta qualcosa su Facebook. Solo successivamente poi è stata aperta la possibilità di scambiare i messaggi in maniera semplice e veloce. Attualmente Whatsapp viene utilizzato dai negozi per le comunicazioni con i propri clienti più fedeli, dalle scuole per comunicare con i genitori dei bambini e anche su ogni singolo posto di lavoro.

Molto in voga sono sicura i gruppi WhatsApp, grazie ai quali è possibile interagire con più persone contemporaneamente, in modo tale che una comunicazione estremamente semplice possa arrivare a un pubblico molto più ampio.

La geolocalizzazione attraverso WhatsApp

Ma torniamo a quello che era il punto per cui abbiamo scritto tale guida, ovvero capire come sia possibile riuscire a localizzare una persona attraverso l’applicazione WhatsApp. Si tratta di qualcosa di estremamente semplice, in quanto è sufficiente avvalersi di un programma come ad esempio IPlogger, che consentirebbe di identificare l’indirizzo IP dell’altra persona per capire in quale luogo si trova.

Il sistema sarebbe in grado di generare un link da inviare tramite WhatsApp al contatto da geolocalizzare, quando il destinatario andrà a cliccare su quello stesso link ecco che rivela quella che è la sua posizione. Ovviamente è un trucco da utilizzare con parsimonia, considerando che è possibile che tale azione venga considerata una violazione della privacy.