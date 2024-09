Cartelle esattoriali, cosa va in prescrizione quest’anno: potresti non dover sborsare neanche un euro

Se hai delle cartelle esattoriali è possibile che tu non abbia propria nulla da pagare, è possibile che tu non debba pagare assolutamente nulla.

Lo specchio della situazione italiana, per quello che riguarda l’indebitamento di ogni singolo soggetto, ci dice che purtroppo i debiti che sono stati maturati nei confronti dello Stato sono veramente molto elevati. Purtroppo sono veramente tanti gli italiani che non riescono a far fronte ai propri impegni debitori e non riescono a provvedere al pagamento di quelli che sono i debiti maturati nel tempo.

Questo sarebbe il motivo che sapore lo Stato, verso la possibilità di prevedere una rottamazione quiter, che seguirebbe la quater ancora in atto che non avrebbe dato i risultati sperati. Ciò succederebbe perché la situazione economica è difficile veramente per qualsiasi famiglia e riuscire a far fronte a un debito, anche se dilazionato non è mai semplice.

In una prospettiva di questo genere, ecco che guadagna particolare importanza conoscere qualsiasi tipo di iniziativa, che permetterebbe di evitare il pagamento di parte delle cartelle esattoriali.

Questa la notizia che è arrivata di recente e che potrebbe permettere a moltissimi cittadini di evitare di far fronte al proprio debito, in questo 2024 e probabilmente anche nel 2025. Ecco allora quando è possibile non provvedere al saldo delle cartelle.

La prescrizione prevista nel 2024

Quando si tratta di debiti, e molti sapranno bene che anche essi vanno incontro all’istituto della prescrizione. Quest’ultima altro non è se non una delle modalità di estinzione del diritto per quello che riguarda il creditore di ricevere il denaro a cui in precedenza aveva diritto.

Qualsiasi tipologia di debito, proprio come qualsiasi altro provvedimento o comunicazione che arriva dall’agenzia delle entrate, ma incontro a prescrizione. Quindi c’è un determinato momento in cui non si ha più il dovere di far fronte al pagamento. A dettare la regola generale per quello che riguarda la prescrizione dei debiti, ci pensa l’ex articolo 2946 del codice civile.

Quali saranno le cartelle che non andranno essere pagate

In linea generale, regola determina che Non devono essere pagate tutte le cartelle che hanno più di 10 anni. Questo è il termine ultimo per la prescrizione, anche se ci sono alcuni atti che hanno una prescrizione più breve, che si ferma a soli cinque anni. Affinché la prescrizione non sopraggiunga è è indispensabile che vi sia un atto che la va interrompere, se permetta di ripartire da zero nel conteggio dei tempi. Occorre quindi un atto interruttivo che può essere una diffida o un sollecito di pagamento.

In buona sostanza, salve eventuali eventi che hanno interrotto il decorso degli anni che avrebbero portato alla prescrizione, nel 2024 cadrà il diritto per quello che riguarda le cartelle relative al 2014.