Formaggio, come conservarlo nel frigo e farlo durare mesi: non usare più la pellicola trasparente | C’è solo un modo

Formaggio, se non vuoi farlo andare a male a stretto giro non fare così. No, la pellicola è sbagliatissima.

Quando andiamo a fare la spesa al nostro supermercato di fiducia, solitamente diamo un occhiata al reparto dei formaggi. Di certo ne abbiamo a disposizione tantissimi, quindi possiamo metterci un po’ di tempo per una mirata scelta. Questo è, al di là dei gusti personali, da prendere in viva considerazione, anche per le varie pietanze, durante la settimana.

Immancabile è il formaggio grattugiato, così come quello spalmabile, che è pure magnifico per creare sughi per la nostra pasta. I formaggi si dividono di solito fra quelli di pasta dura e molle. A seconda della loro tipologia, oltre che stagionatura, meritano una mirata conservazione, non solo nei negozi dove vengono venduti, ma anche quando li portiamo a casa.

È qui che, in linea di massima, per ogni alimento, possiamo combinare dei guai, anche molto seri. Con tale constatazione intendiamo dire che non solo si rischia concretamente di far perdere loro la proverbiale bontà, ma anche di farli andare a male a strettissimo giro. Tutto ciò, sarebbe da evitare come la peste, visto che abbiamo sborsato non pochi soldini per comperarli.

Non per nulla, i rincari, che hanno toccato e pure affondato il settore alimentare, sono ancora in vigore e la cosa peggiore è che , come anche al crisi, non hanno la minima intenzione di fare un passo indietro. Capite dunque che sia intelligente conservare i formaggi nel modo possibile, una volta acquistati e portati nella nostra cucina.

Formaggi, assolutamente no alla pellicola trasparente

La prima cosa da fare è molto semplice e consiste nel non lasciarli assolutamente nella pellicola trasparente, dove di solito sono avvolti, quando li comperiamo. Essa è molto pratica e comoda, ma non è salutare non solo per loro, ma per il cibo in toto. È infatti composta di plastica, che non è un materiale affatto green e che, alla lunga, tenderebbe a farli sudare e quindi andare a male di lì a poco.

Dunque, come possiamo porre all’interno del nostro frigo il formaggio senza vederlo ammuffire ed essere costretti a gettarlo ben prima di poterlo consumare almeno in parte? Seguendo queste importantissime dritte, che riguardano per lo più la tipologia di esso, come poco fa accennato.

La conservazione migliore e mirata

Se vogliamo conservare in frigorifero un formaggio stagionato, avvolgiamolo con cura in un foglio di carta squisitamente alimentare. Se parliamo di grana, parmigiano o pecorino, puntiamo a panni di cotone o lino, ma dopo averli leggermente inumiditi. Infine, se abbiamo a che fare con formaggi freschi, basta porli, dopo averli consumati in parte, dentro contenitori ermetici, possibilmente in vetro.

Ottimo è anche servirsi di strati di carta da forno. A livello di posizionamento dentro l’elettrodomestico, scegliamo la zona più bassa, dove la temperatura è compresa fra 2 e 4 gradi. Tuttavia ricordiamoci che non tutti i formaggi sono adatti alla lunghissima conservazione e che pertanto, è sempre bene chiedere mirati consigli a riguardo a un esperto, oltre che verificare la data di scadenza. Tuttavia meglio sempre consumarli alla svelta, una volta aperti.