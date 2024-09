Busta paga, a questi lavoratori si gonfia lo stipendio: la bella notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Alcuni lavoratori avranno finalmente una bella sorpresa, una notizia che nessuno si aspettava, finalmente una busta paga più gonfia.

Finalmente delle ottime notizie per una buona parte dei lavoratori dipendenti. Proprio in questo momento, è possibile parlare di aumenti qualcosa che fa sempre gola a tutti i cittadini a partire dai lavoratori dipendenti, fino ad arrivare ai pensionati.

Ma per una volta lasciamo da parte l’argomento pensioni, che tanto ci sarà comunque modo di affrontarlo più avanti e soffermiamoci sugli stipendi. La notizia che sta rendendo felici moltissimi italiani sono i sempre più prossimi aumenti di alcune buste paga. In particolari a essere interessati dall’aumento sono una specifica fascia della popolazione, di un determinato settore economico.

Se ne era parlato qualche mese fa, eppure sembrava che l’aumento era ancora molto lontano invece finalmente quello che se ne ottiene è una busta paga molto più gonfia.

Ecco allora quali saranno gli importi dei nuovi stipendi e soprattutto chi sono i lavoratori che possono giovare finalmente dell’aumento. Una notizia che fa felici veramente tutti. in prossimità del Natale questo regalo sarà sicuramente molto gradito da tutti coloro che potranno goderne.

Una netta accelerata che in pochi si aspettavano

I lavori sembravano andare molto a rilento, sembrava che ci volesse tempo per raggiungere l’esito sperato, invece c’è stata alla fine, un’accelerata che non si credeva essere possibile. A lavorare affinché tutto questo fosse possibile ci avrebbero pensato Aran e Governo che hanno dedicato tutte le loro forze ai rinnovo di contratto che si aspettava da tempo.

L’agenzia a rappresentanza della Pubblica Amministrazione ha proposto un aumento della retribuzione per tutti coloro che lavorano nell’istruzione. La percentuale richiesta sarà quella del 5,74%, che si traduce in ben 160 euro, importi su cui Giorgia Meloni ha rincarato la dose con un +0,22% in quanto salario accessorio.

Anche il governo ha deciso di premere sull’acceleratore

Quindi dopo un momento in cui si credeva che la situazione fosse in stallo, ecco che anche il Governo ha deciso di accelerare i lavori. Questa fine del 2024 sono previsti dei rinnovi contrattuali che vedranno il 6% di aumento. Tutto questo dopo un aumento già del 3,1%.

A conti fatti gli stipendi potrebbero salire fino a 190 euro, ma attualmente l’incremento è di 160 euro, ma c’è ancora tempo per la contrattazione. I sindacati continuano il loro lavoro.