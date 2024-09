Lidl fuori di testa: l’ha messo sul mercato a soli 24,99 euro e quest’inverno posso dire addio al termosifone | Già sta finendo

Lidl, spendi poco meno di 25€ e puoi dire ciao ciao con la manina all’inverno. Non fartelo sfuggire.

Con la grande e incessante crisi che serpeggia ovunque, rimane dappertutto l’imperativo di risparmiare il più possibile. Il che non è facilissimo da mettere in atto, soprattutto se parliamo di spesa alimentare. Non per nulla, se possiamo tirare la cresta su svaghi e divertimenti, non possiamo fare lo stesso per quanto riguarda il cibo.

Per sopravvivere, dobbiamo necessariamente mangiare. E per cercare di farlo pure bene, è necessario puntare su alimenti di qualità. In poche parole dobbiamo seguire un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata, come ci consigliano gli esperti. Ciò è importante anche per il nostro intelletto e stato emotivo. Il problema è che anche se andiamo a fare la spesa, con tutti questi buoni propositi, poi questi ultimi svaniscono come una bolla di sapone dopo aver constatato con amarezza i prezzi vigenti.

I rincari sono fortissimi e non intendono affatto abbassarsi. Possiamo approfittarci delle offerte, se sono però realmente tali e non i classici specchietti per le allodole. Il marketing regna sovrano anche qui e pure la disposizione dei vari prodotti sulle scansie, risponde a tale politica commerciale, sebbene, alle volte, noi consumatori non ce ne rendiamo conto fino in fondo.

Così rischiamo, pur avendo pochi soldini nel portafogli o sul conto corrente di spendere più del previsto o di non portare a casa quel che abbiamo segnalato sulla lista, perché ammaliati da ben altro. Per una buona spesa e accontentare tutti senza spendere una fortuna, puntiamo ai discount, che pullulano nel nostro Paese. Tra i più amati va citata la Lidl.

Nuova vittoria ai punti da Lidl

Qui possiamo comprare prodotti monomarca e anche di altre ben più famose. Possiamo anche acquistare alcuni che non riguardano solo il mero settore alimentare, ma anche la pulizia e l’igiene nostra personale, della nostra casa e dei nostri amori di pelo. Non mancano nemmeno indumenti e accessori per creare i nostri look, o per rendere più confortevole la nostra vita casalinga.

Ora c’è un prodotto che riguarda tale ambito venduto a soli 24,99€ che sta andando a ruba e che ci permetterà di trascorrere un sereno e caldo inverno, senza dover tenere accesi a gogo termosifoni e stufe. Tutto ciò ci permetterà di risparmiare parecchio all’interno della già di per sé super salata bolletta dell’energia elettrica.

Scaldaletto a meno di 25€

Parliamo dello scaldaletto 150x80cm, dotato di 6 livelli di temperatura, nonché di spegnimento automatico dopo 1, 3, 6 o 12 ore. Funziona a 60 Watt. Inoltre è perfettamente lavabile all’interno della lavatrice. Tuttavia qui dobbiamo porci molta attenzione, dal momento che il tessuto è molto morbido e delicato.

Altro punto a suo favore è la garanzia, dove non possiamo contare solo su due anni, bensì sue tre. Tuttavia dobbiamo affrettarci, perché tale offerta sta per finire, dato che scadrà domenica 29 settembre 2024, salvo che negli storia non ce ne siano ancora, visto che sta andando a ruba dappertutto. Ci sono anche avventori che hanno pensato di comperarne anche più di uno, da regalare ai loro cari.