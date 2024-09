Banca, per stare tranquilli dovete avere questa somma sul conto corrente: non di più non di meno

Un trucchetto per la Banca, se vogliamo dormire sonni tranquilli, dobbiamo avere questa cifra sul conto.

La questione soldi, esattamente come quella strettamente connessa al lavoro, tiene banco ovunque. E ciò è normale, dal momento che le due, senza metterci in allarme, sono strettamente correlate. Un chiaro esempio in tale direzione? Basti dire che, se non abbiamo un lavoro fisso, difficilmente potremo avere del denaro da parte.

E con questo da parte intendiamo su un conto corrente, che può essere sia bancario che postale. Quest’ultimo può essere controllato sia dall’Agenzia Delle Entrate che dal Fisco, al fine di verificare che non commettiamo scorrettezze. Ciò non è valido solo se siamo liberi professionisti però, come in tanti erroneamente ancora credono.

Tutto ciò che accade al suo interno è perfettamente tracciabile, non solo per quanto concerne i bonifici, sia in entrata che in uscita. Pure le carte di credito ad esso collegate sono controllabili. Attenzione pure ai vari prelievi che facciamo ai vari ATM. Tuttavia, la più viva preoccupazione, oggigiorno riguarda il fatto che. sul già citato conto corrente, ci siano pochi soldini.

Anzi, una delle paure di molti italiani, e per la verità non solo, è di ritrovarselo in rosso. Ciò è da evitare come la peste, ma vista la terribile aria che tira nel nostro Paese, non è sempre facile riuscirci al 100%. E ciò non ci consente di dormire la notte su comodi guanciali o comunque di stare bene, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Quanti soldi è necessario avere sul conto?

In tanti hanno dunque iniziato a chiedersi a quanto ammonterebbe la cifra precisa da possedere, al fine di riuscire a stare mediamente tranquilli. Ovvio che codesta cifra, può cambiare con il trascorrere inevitabile del tempo e per via delle spese, sempre più onerose, che dobbiamo necessariamente affrontare. Esse sono variabili, ma ci mettono lo zampino anche quelle impreviste.

E sono queste che ci tolgono il respiro e ci cambiano le carte in tavola, scombussolando il classico bilancio familiare, che rischia gravemente di andare in tilt. Ed è qui che dobbiamo rammentarci dei classici Piani B, che sono assai utili, per non affogare, metaforicamente parlando, quando accadono situazioni di questo genere. Ora vi riveliamo quanti soldini dovreste avere sul vostro conto, per stare maggiormente sereni.

La cifra standard da possedere

In realtà non esiste una risposta univoca e definita al riguardo. Diciamo che dovremmo avere quella necessaria, che ci consente di pagare tutte le già citate spese fisse, come per esempio la rata di un mutuo o di un affitto, oltre che quelle che, ogni tot di tempo, dobbiamo necessariamente sostenere. Un grande esempio sono le bollette o gli abbonamenti ai vari servizi.

In ogni caso, è bene mantenere sul proprio conto almeno 3000€. Qualora avessimo dei soldini in più, per evitare di perderli o spenderli in sciocchezze, possiamo investirli sui BOT. Oppure possiamo farlo facendoci affascinare dai Buoni Fruttiferi Postali. Qui, per non combinare guai, è bene chiedere tempestive informazioni al nostro referente economico di riguardo.