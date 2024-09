Tassa di successione, non paghi più nemmeno 1€: passi tutto gratis con questo documento

È cambiato veramente tutto per quello che riguarda la tassa di successione. Ecco le novità decise in riguardo.

Ci addentriamo in un argomento alquanto angusto e forse difficile per coloro che non sono pratiche di ciò che riguarda la fiscalità in Italia. Ci riferiamo all’imposta di successione, essa matura per ogni soggetto, ovvero erede che va a prendere le posizioni giuridiche di chi viene a mancare.

Ovviamente si tratta di un certo importo che si deve andare a versare nelle casse del Fisco e che si modifica a seconda del valore che l’eredità che per obbligo gli interessati all’eredità devono versare.

Dopo la sua introduzione nel 2000 con il Governo Amato bis il Governo. Berlusconi dell’anno successivo, decise di abolirla, salvo poi essere ripristinata nel 2006 dal Governo Prodi bis. Quindi è stata spesso sotto le luci dei riflettori e in più occasioni si è discusso della possibilità di abolirla in maniera definitiva.

Adesso ci risiamo, distanza di diversi anni dall’ultima revisione, ecco che la legge sulla tassa di successione rientra in ballo e potrebbe subire l’ennesimo cambiamento. Con le nuove revisioni non si dovrà più provvedere al pagamento. Occorre comprendere allora da che prospettiva porsi.

Le novità a riguardo

Il nuovo decreto in merito all’argomento ha introdotto numerose novità, una di queste sarebbe la possibilità di presentare la dichiarazione di successione affidandosi alla modalità precompilata, come succede per moltissimi altri documenti da presentare. L’invio dovrà avvenire in modalità telematica, salvo il caso in cui si sia residenti all’estero, allora è contemplata la possibilità di inviare la documentazione per mezzo raccomandata.

Il tutto viene quindi semplificato, permettendo l’invio e la comunicazione di una documentazione che risulta essere molto più snella e semplice da gestire. Un cambiamento radicale, che si aggiunge alla possibilità di non pagare la tassa.

Quando è possibile esimersi dal pagamento della tassa di successione

Sono previsti dei casi in cui ci si può esimere dal pagamento della tassa di successione. Nel caso in cui al momento della morte del proprio caro, la moglie e i figli prendono in eredità un azienda, non vi sarà più obbligo di pagamento della tassa di successione.

Questo sarà possibile solo nel caso in cui tali soggetti prendano il comando dell’azienda stessa. Una modifica veramente molto importante per tutti coloro che possono godere della successione da parte di uno dei propri cari.