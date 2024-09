Ristorante, rimanda indietro subito la prima cosa che ti portano al tavolo: spendi di più e mangi la metà

Se al ristorante ti servono per primo questo, rimandalo subito indietro. Rischi di spendere molti soldini in più.

Con la crisi pazzesca che vige nel nostro Paese, unita ai rincari, che ci tolgono il respiro, andare al ristorante è un lusso che in pochissimi possono permettersi. E anche costoro, in realtà, lo mettono in atto in occasioni più che speciali. I più cercano di sfruttare dei buoni che trovano online o approfittando di serate in cui i locali offrono cene a prezzi vantaggiosi.

Altri invece preferiscono il pranzo, dove solitamente si spende di meno. Inoltre c’è da dire che, nei giorni feriali, i prezzi sono più competitivi, soprattutto nei locali dove sono in atto anche i ricercatissimi pranzi di lavoro. C’è anche chi impazzisce per gli all you can eat, che ora non sono solo per i ristoranti asiatici.

Nelle grandi città ne esistono alcuni di carne, di pizza e di fritti. Ce n’è anche per l’alimento principe della tradizione culinaria italiana. Parliamo ovviamente della strepitosa pastasciutta. In ogni caso, quando abbiamo la ghiotta opportunità di andare al ristorante da soli per una coccola personale, o in compagnia di amici, notiamo che, non appena prendiamo posto, ci viene portato qualcosa che non abbiamo ordinato.

No, non si tratta affatto di uno sbaglio, anche perché codesto cibo viene poi portato anche agli altri tavoli. Esso corrisponde a una precisa strategia, messa a puntino dei proprietari dal locale, ma studiata in primis da menti manageriali, che conoscono bene il marketing, che regna praticamente ormai sovrano dappertutto.

Pranzo o cena al ristorante? Attenzione a questo dettaglio

Pertanto questo gesto, al quale ormai non facciamo più di tanto caso, ci porterebbe a ordinare di più del previsto e, di riflesso, a spendere di più, se chiaramente non abbiamo optato per un ristorante all you can eat, al quale abbiamo poco fa accennato. Fatto sta che, parlando di quelli per lo più asiatici, qualora non finissimo tutto ciò che abbiamo ordinato, saremmo costretti a pagare a prezzo intero tutto quel che non abbiamo mangiato.

Tuttavia in questi locali, generalmente tale gesto non viene messo in atto il gesto del quale stiamo parlando per via delle formula vincente e convincente che viene proposta, E nemmeno nelle pizzerie, salvo alcuni casi molto isolati. Se invece andiamo anche in un bar e vogliamo consumare un pasto a pranzo o a cena, o in qualsiasi altro ristorante, tale consegna avviene sempre.

Il tranello del cestino del pane

In sostanza il classico cestino del pane, possibilmente fresco, non manca mai, Ci viene consegnato dal cameriere, non appena abbiamo preso posto e abbiamo ordinato da bere. Il più delle volte iniziamo a sbocconcellarlo ancora prima di leggere il menù digitale o cartaceo o altro che sia. Ecco che, tra un boccone e l’altro, l’appetito e le gola si fanno sentire e comandano su di noi.

Ecco perché è così facile cedere al fascino di più pietanze, anche se molto nutrienti e sostanziose. Ora avete capito per quale motivo, pure se pensavate di ordinare solo un secondo o un primo, poi vi ritroverete a mangiarli entrambi, oltre che un ordinarvi anche dolcetto finale e un buon caffè, magari con pure l’aggiunta di un amaro. Intano il conto lievita a dismisura.