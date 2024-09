Patente, il rinnovo è ancora più difficile: per queste persone è impossibile riprenderla | Automobilisti disperati

Il rinnovo della patente con i cambiamenti che ci saranno, sarà ancora più difficile di quello che si prevede adesso.

La patente è l’unico documento che permette di avere la certezza che un qualunque individuo sia in grado di mettersi al volante della propria automobile. In Italia è possibile sostenere l’esame di guida dopo aver compiuto la maggiore età, attualmente non sono previsti limiti entro i quali essa non possa essere assegnato o rinnovata.

Ogni anno però, sembrano aprirsi numerosi dibattiti nei confronti della patente, delle modalità con cui essa può essere effettivamente ottenuta, oltre che ai rinnovi che spesso vengono concessi a coloro i quali non ne avrebbero più le capacità psico/fisiche.

Molte le occasioni in cui si chiede di intervenire sull’argomento, quindi di andare a monitorare in maniera più efficace la disciplina delle patente. Una discussione che si apre per il bisogno di dover rendere le strade italiane molto più sicure. Questo è lo stesso obiettivo che è stato dato anche dall’Unione Europea che ha spinto alla modifica del Codice della Strada.

Già nelle scorse settimane si era provveduto alla modifica delle regole per quello che riguarda il comportamento sulle strade, ma sembra proprio che adesso ci saranno ulteriori cambiamenti che, potrebbero rendere molto più difficile il rinnovo.

I neopatentati e non solo, nel ciclone dei cambiamenti

Ben presto il Codice della Strada verrà nuovamente modificato e secondo le indiscrezioni che arrivano sembra che ancora maggiore attenzione verrà posta nei confronti di neo patentati. Considerati tali per 3 anni dal momento del conseguimento del documento, per loro ottenerlo potrebbe essere ancora più difficile.

Si chiede uno nuovo sforzo alle scuola guida, gli aspiranti automobilisti dovranno quindi ottenere una certificazione attestante che effettivamente hanno svolto un certo numero di guide, anche solo prima di mettersi al volante con il foglio rosa. Ma delle novità all’orizzonte, si intravedono anche per chi rinnova la patente.

Le patologie che non permettono il rinnovo

Il sopraggiungere di talune patologie deve essere comunicato nel momento in cui ci si reca al rinnovo della patente. Numerose le patologie più o meno gravi, che non permettono di guidare, come le aritmie cardiache e qualunque altra mini la capacità di essere vigili al volante.

Ma sembra che a togliere la possibilità di rinnovo sia anche la sindrome delle apnee notturne. Si tratta di una delle patologie per cui si potrebbe non ottenere il rinnovo. Quindi particolare attenzione su tale argomento.