Partita Iva, amaro in bocca per i lavoratori autonomi: a Natale la brutta sorpresa

Partita Iva, terribili notizie per chi la possiede. Per loro niente aiuti o benefici.

La notizia è decisamente sconvolgente e farà rizzare i capelli in testa a molti lavoratori. Parliamo nel dettaglio di quelli autonomi, il cui numero è già molto elevato ed è in viva espansione. Sono parecchi i giovani e i giovanissimi che, non riuscendo a trovare il loro posto nel mondo del lavoro, decidono di lavorare per conto proprio, dando vita a ai propri sogni e facendo leva sugli studi effettuati.

Spesso sono sostenuti dai genitori, che li supportano e sperano che i figli si realizzino, dopo tanti anni passati sui libri. Altre volte sono invece delle persone ben più mature, che decidono di fare il gran salto, dopo aver lavorato a lungo come dipendenti. Chiaro è che ci vuole molto coraggio per compiere tali scelte. In ogni caso, con la situazione pazzesca che vige nel nostro Pese, è necessario averlo e pure in grande quantità.

Solo ciò consente di restare a galla. Il problema è che, come contestano molti sui Social, lavoratori indipendenti e autonomi sono bistrattati dal punto di vista fiscale e burocratico. Infatti. per loro non sono quasi mai previsti aiuti. Ciò è gravissimo, anche perché costoro devono, per forza di cose, oltre a procacciarsi loro stessi il lavoro, pagare molte più spese, rispetto a un dipendente.

Inoltre, se non si lavora, non si guadagna nulla e non si ha diritto al periodo pagato di malattia o di ferie retribuite. E adesso, per tutti costoro, c’è in ballo un’altra clamorosa beffa, che li lascerà senza parole. Essa mette in luce ancora una volta, in modo assai evidente, di quante pochissime tutele può avvalersi un lavoratore indipendente.

Partita iva, l’ennesima beffa per chi la possiede

Ovvio è che la situazione è molto preoccupante e non è di buon auspicio né per il presente, né per il futuro. Diciamo che quattro anni fa, con l’arrivo della pandemia e del Covid-19, che ci ha preso tutti in contropiede, il Governo aveva deciso di aiutare in modo eguale sia lavoratori autonomi che dipendenti. Ora però sono state cambiate nuovamente le carte in tavola.

E ciò capita proprio adesso, che il 2024 ci sta regalando i suoi ultimi mesi. Inoltre lo scacco matto avrà esattamente luogo a dicembre, che è il mese più bello, ma anche più ricco di spese per tutti quanti, per via delle festività natalizie, durante le quali siamo più propensi a qualche spesa in più per pasti e regali. A giovare di questo aiuto saranno solamente i lavoratori dipendenti.

Chi avrà diritto al Bonus

Parliamo di un Bonus che verrà erogato nel mesi di dicembre 2024, dal valore di 100€ a lavoratori dipendenti con un redito annuo che non superi i 28.000€. Oltre a ciò, è necessario avere o un coniuge o un figlio a carico o fare parte di un nucleo monogenitoriale, con un figlio sempre a carico oppure essere una mamma con figlio non riconosciuto o non coniugata o separata.

I soldini saranno erogati direttamente nella busta paga di dicembre, insieme alla Tredicesima, ai lavoratori che ne hanno diritto. Oltre ai lavoratori autonomi, non riceveranno tale aiuto i pensionati, i lavoratori senza prole, i disoccupati, i disabili, nonché lavoratori non coniugati. E intanto i malumori e il caos serpeggiano dappertutto.