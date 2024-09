Lavatrice, questo pulsante è su tutti i modelli ma la sua funzione la conoscono solo i tecnici: metti ko la bolletta

Lavatrice, se vuoi spendere di meno, schiaccia questo tasto. Risparmi garantiti fin dalla prossima bolletta.

Sovente ci arrabbiamo molto, quando riceviamo la bolletta, sia dell’energia elettrica che dell’acqua. Sebbene siamo coscienti dei rincari che hanno riguardato questi ambiti, non riusciamo a capacitarci delle cifre astronomiche che dobbiamo onorare. In realtà arrabbiarsi non serve a nulla, dal momento che non ci porta a risolvere la situazione, ma solo a peggiorarla, e ci procura problemi di salute.

Dunque dobbiamo calmarci, sorseggiare un bicchiere di acqua e ragionare in tutta calma. La prima domanda da porci è la seguente: sappiamo davvero usare in modo intelligente questi servizi? Il quesito non è affatto scontato e merita un’acuta riflessione. Può essere che noi, in linea di massima, siamo convinti di non sbagliare, ma in realtà, le cose sono ben diverse.

Ad esempio, se parliamo nella specifico della lavatrice, possiamo dire di conoscerla bene e a fondo e pertanto farla funzionare nella maniera più corretta possibile? Con ciò intendiamo dire che noi dovremo pure essere a conoscenza di quei trucchi che ci consentirebbero, pur azionandola parecchio, di risparmiare a livello di consumi, sia di elettricità che di acqua.

Molti non ci pensano, ma ciò dipende anche a seconda della tipologia di contratto stipulato, delle fasce orarie e dei giorni in cui costerebbe di meno azionarla. Parliamo della fasce tardo serali, ma non è detto che sia così pure per noi. Altro errore che mettiamo spesso in atto è di azionare la lavatrice anche se non è a pieno carico.

Lavatrice, occhio a come e quando la usi

Di contro sarebbe sbagliato pure azionarla con un carico eccessivo. In questo caso i capi non si laverebbero bene, costringendoci a riazionarla, allora ciao ciao risparmio. Mai puntare poi neppure a lavaggi troppo lunghi, come anche a quelli che richiedono alte temperature. Se per esempio non sono troppo sporchi i capi e necessitano di una semplice sciacquata, utilizziamo le modalità a freddo.

E poi è anche lo stesso elettrodomestico a darci una chiara soluzione in termini di risparmio. Si nasconde in un tasto che abbiamo sovente sotto gli occhi, ma non conosciamo. Se lo schiacceremo non ce ne pentiremo perché, al di là della rima, all’arrivo della bolletta potremo notare un sostanziale abbassamento dei consumi, che non ci lascerà affatto indifferenti.

Il tasto magico

Stiamo parlando del tasto relativo alla centrifuga. Quest’ultima può anche fungere, cosa ancora sconosciuta ai più, da asciugatrice improvvisata ma, al tempo stesso, assolutamente efficace. Per mettere in atto tale escamotage, che la vede protagonista, prima di avviare il piano di lavaggio, dobbiamo riporre un asciugamano asciutto e pulito all’interno del cestello, dopo che il lavaggio abituale si sarà concluso.

Ora chiudiamo l’oblò e avviamo la centrifuga. L’asciugamano assorbirà tutta l’umidità presente, mentre la centrifuga strizzerà ogni capo. Infine dovremo ritirare in capi all’interno della lavatrice e metterli a prendere aria. Noteremo che, a strettissimo giro, si saranno perfettamente asciugati. E così potremo evitare di sfruttare l’asciugatrice, che consuma tantissima energia.