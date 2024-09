Telefonino, chi ha questa marca vecchissima diventa ricco in un baleno: vale davvero un bel bottino

Se hai in un cassetto questa vecchia marca di telefonino allora puoi diventare ricco in un attimo. Ecco quello che vale adesso.

Lo sviluppo tecnologico ha portato sul mercato nel corso degli anni, un grande di modelli dispositivi cellulari. Attualmente richiamiamo smartphone, sono tutti i touchscreen tutti superaccessoriati, con una serie di possibilità di utilizzo che un tempo ce ne sognavamo soltanto.

Ad oggi lo smartphone è sicuramente uno dei prodotti più utilizzati, il più venduto nei negozi di elettronica. Numerosi marchi che si avvicendano sul mercato, che si contendono il potere l’uno con l’altro. Se ai vertici un tempo erano presenti solo Samsung e Apple, adesso tutto si è ampliato a una platea molto più grande.

Ovviamente per tutti coloro che non sono al passo con i tempi e che utilizzano il dispositivo cellulare solo per effettuare chiamate, esistono ancora alcune case che producono i cari vecchi telefonini con i pulsanti, sono pochi, ma qualcuno ancora se ne trova in commercio. Siamo certi che molti di coloro che ci stanno leggendo in questo momento ne hanno avuti diversi modelli.

Ma ci sarebbero degli appassionati che collezionerebbero vecchi modelli di cellulari e ce ne sarebbero alcuni dal valore veramente inestimabile.

Quando la comunicazione era totalmente differente

In passato la comunicazione tra persone lontane era completamente differente da adesso. Attualmente grazie ai dispositivi smartphone, la connessione Internet e le varie app di comunicazione, è possibile chiamarsi, video chiamarsi, inviare foto, video e file. In maniera molto semplice in pochissimi minuti.

Ma in passato tutto era diverso, i vecchi cellulari potevano solo ed esclusivamente chiamare, al massimo inviare qualche buon SMS, che erano a pagamento e che quindi costringevano a ridurre le comunicazioni al minimo possibile, favorendo l’incontro tra le persone.

I telefoni cellulare che oggi valgono più di quando sono stati immessi nel mercato

Probabilmente andando a cercare in garage o in soffitta, ovvero in qualche cassetto nascosto, qualcuno potrebbe ancora avere questi modelli. Dal valore di 8000 € è il Motorola DynaTAC 8000x, ideato da Martin Cooper nel 1973 è stato il primo cellulare in commercio. 3000 € invece il valore del Nokia 8110 sul mercato nel nel 1996, 3 anni dopo è salita la ribalta grazie alla sua apparizione del film Matrix. Altrettanto di valore l’iPhone 2G attualmente vendibile a 2000 € alle aste di appassionati, si tratta del primo iPhone lanciato nel 2007 una vera rivoluzione.

In questa speciale classifica troviamo poi il Nokia 8800 che potrebbe avere un valore fino a 1300 € e fu la vera svolta per l’azienda. In pochi conosceranno il Mobira Senator, attualmente vendibile agli appassionati a 1000 € è nato nel 1981 molto simile a radio recettori utilizzati durante la seconda guerra mondiale. A seguire possiamo indicare come telefoni di grande valore ma al di sotto dei 1000 € il Motorola 3200, il Nokia E90 Comunicator, il Nokia 9000 Comunicator, l’Erikson T28 e infine il Nokia 3310.