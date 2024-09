Raccomandata, se riporta questo codice sono davvero guai: comincia a sborsare un bel pò di soldi | È l’incubo di ogni italiano

Se la raccomandata che ricevi presenta questo codice, purtroppo per te sono guai veramente grossi. Preparati a sborsare un bel po’ di denaro.

Quando il postino bussa alla porta, ha in mano qualcosa da firmare. La preoccupazione inizia ad aumentare in maniera spropositata. La raccomandata ad oggi vuole dei consigli di comunicazione tu utilizzare dalle istituzioni per inviare delle comunicazioni ufficiali. Uno strumento certo che concede di tracciare dalla spedizione e di avere quindi la certezza che ogni comunicazione venga ritirata.

Supplico che arriva al destinatario è presente un codice numerico che permette di identificare la raccomandata stessa e anche di comprendere quale degli enti ha inviato la comunicazione.

Nel caso in cui il destinatario non sia a casa nei momenti in cui il postino bussa alla porta per consegnare la raccomandata, viene lasciato pure un avviso all’interno della cassetta della posta. Con quell’avviso è possibile poi nei giorni successivi, procedere con il ritiro della comunicazione.

Grazie al codice presente tanto sulla raccomandata quanto sull’avviso nel caso di mancato ritiro, è possibile accedere su Internet al sito delle poste per comprendere chi sia il mittente, se la comunicazione sia o meno urgente.

Il vecchio trucco del mancato ritiro

In passato era un trucco molto comune, quello di non ritirare la raccomandata. Infatti, fino a quando non avveniva il ritiro del documento, il procedimento che era stato avviato non poteva procedere, si cercava di temporeggiare evitando di andare a ritirare la corrispondenza. Attualmente però la corte di cassazione ha deciso che tale tu che non serve più a nulla.

Attualmente non ritirare la raccomandata, non solo non serve a nulla, ma è anche controproducente, in quanto non si riesce a conoscere quello che è il contenuto della corrispondenza e quindi eventualmente agire per evitare che vi siano ulteriori provvedimenti.

Uno dei codici più temuti

Dei codici più tenuti per quello che riguarda le raccomandate, è il 619. Quando questo numero corrisponde alle prime tre cifre della raccomandata che si riceve in genere si trattano una comunicazione del mancato pagamento del bollo auto o comunque altre comunicazioni relative al veicolo. Ovvero è possibile che tale raccomandata sia presente l’avviso di messa in mora per il mancato pagamento.

Un codice, questo che identifica chiaramente che la raccomandata è stata inviata dall’ Agenzia delle Entrate e a breve provvederà a portare avanti il provvedimento per il mancato pagamento.