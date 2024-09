Ferrovie dello Stato, cercasi dipendenti da tutta Italia: un maxi concorso così erano anni che non vi vedeva | Questo profilo lo assumono subito

Si cercano dipendenti in tutto il territorio italiano per entrare in Ferrovie dello Stato, il maxi concorso inatteso.

Anche Ferrovie dello Stato entra nel gruppo delle aziende sul territorio italiano che ha deciso di implementare il suo personale e quindi sta reclutando nuovi dipendenti da inserire all’interno del suo organico. Buona parte delle offerte di lavoro che in questo 2024 si sono aperte e che continuano ad esserci anche nel prossimo anno, sono dovute a una sorta di turn-over, un cambio generazionale all’interno delle aziende italiane.

Da qualche anno si diceva che era il momento di svecchiare, di dare spazio ai giovani, questo è stato l’anno della svolta con moltissimi concorsi aperti anche a coloro che sono in possesso del solo diploma.

Prima è stato il turno dell’Inps, poi della sanità italiana, successivamente dei vari ministeri, adesso è il momento di Ferrovie dello Stato di aprire le proprie porte a coloro che firmeranno un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio molto vantaggioso.

Quindi, quello che l’azienda leader nel mondo dei trasporti sta organizzando è un recruting Day, durante il quale andrà a selezionare i profili per l’inserimento delle sedi dislocate su tutto il territorio italiano.

Le posizioni aperte all’interno di Ferrovie dello Stato

In realtà, il progetto che è stato avviato da ferrovie dello Stato è molto più che un semplice concorso che finisce nel tempo di una sola giornata.si tratta di un progetto pluriennale che porterà ben 31 mila persone ad essere assunte all’interno dell’azienda. 10 anni di tempo per implementare il proprio personale e veder crescere l’azienda.

Andare a favorire il potenziamento delle strutture, proprio per questi si va alla ricerca di operatori specializzati nella manutenzione, capitreno, macchinisti e anche altre figure specializzate. Le assunzioni avverranno su tutto il territorio nazionale a sud, a seconda delle esigenze dell’azienda stessa.

Come inviare la propria candidatura

Per tutti coloro che vogliono prendere parte a questa grande selezione del colosso per quello che riguarda il trasporto su rotaie, si ha tempo fino al 2 marzo è sufficiente accedere al sito ufficiale di Ferrovie dello Stato, quindi cliccare sulla dicitura lavora con noi. Proprio in quella sezione sarà possibile consultare tutti i dettagli e le posizioni per cui è possibile candidarsi

Sempre nel mese di marzo sarà poi indetto il recruiting day, grazie al quale verrà inserito il personale all’interno dell’azienda. L’inizio del lavoro è fissato nell’arco di poco tempo.