Conto corrente, se ti arriva un bonifico da un estraneo rimandalo subito indietro: non importa che cifra è

Conto corrente, se ti arriva un bonifico da chi non conosci, corri subito ai ripari.

Lo sappiamo, ogni volta che fai l’estratto conto o guardi semplicemente, tramite la app che hai installato da tempo sul tuo telefonino della tua Banca, e vedi i soldini che hai ti viene un mancamento. E così, appena puoi, eviti di darci una sbirciata. Fatto sta che, soprattutto se sei un libero professionista, è bene che lo inizia a monitorare con attenzione.

Difatti è opportuno, con i gran furbetti del quartierino che circolano oggi, rizzare bene le antenne quando si parla di pagamenti, tanto più se cospicui. E se pensavi, sbagliando purtroppo, che quelli tramite bonifico, sia esso bancario che postale, potessero tutelarti maggiormente qui ti stai sbagliando e pure di grosso.

In che senso? Facciamo un semplice esempio. Magari ti sarà pure capitato che una persona davanti a te abbia effettuato per l’appunto un bonifico nei tuoi confronti. E a quel punto tu avrai tirato il classico sospiro di sollievo perché aspettavi da tempo che lo facesse e avevi proprio bisogno di quel denaro.

Peccato che poi quei soldini non ti siano mai per davvero arrivati sul tuo conto corrente. L’Iban era forse sbagliato? No, tu lo hai controllato ed era corretto. Il punto è che poi quel bonifico, che era stato fatto sotto i tuoi occhi, poi è stato bloccato. Ed è stato lo stesso committente a compiere tale gesto pochi minuti dopo che tu hai girato l’angolo.

Conto corrente, se ricevi un bonifico sbagliato non fare il furbo

In sostanza ha annullato l’operazione. Ciò è fattibile entro un tot di tempo e chi ti vuole fregare lo sa e pure molto bene. E ora che usiamo tutti quanti l’Home Baking è molto facile metterlo in atto. Ecco dunque perché tu dovresti sempre tenere sotto mano il tuo conto e controllare con cura sia le entrate che le uscite.

Bene è anche chiedere la ricevuta e uno screen del pagamento da mostrare al tuo referente in Banca o in Posta, a seconda dove hai aperto il tuo conto per l’appunto. In ogni caso, se nel effettuare i tuoi controlli, noti un bonifico realizzato da una persona o una realtà che non conosci non puoi fare finta di niente.

Che cosa rischi se te ne stai zitto

I casi sono due. O si tratta di una delle numerose truffe che nascono ogni giorno, volte a rubarci in mille modi i nostri risparmi di una vita, o semplicemente è stato commesso un errore, per quanto clamoroso. Qualunque sia la ragione tu segnalano subito e non accettarlo mai o potresti macchiato del reato di appropriazione indebita di denaro.

Dunque potresti essere condannato persino alla pena di reclusione da due a cinque anni oppure a una sanzione in denaro la cui cifra può variare dai 1000 ai 3ooo euro. Se pertanto si verifica qualche stranezza in tal senso sul tuo conto devi immediatamente contattare il tuo referente che saprà di certo come risolvere in maniera intelligente e secondo la Legge la faccenda.