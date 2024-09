Tappo di sughero nel frigo, quello che accade è imbarazzante: lo fanno tutti gli chef stellati

Tappo di sughero all’interno del frigorifero, ecco che cosa succede se lo fai pure tu.

In ogni casa e, soprattutto cucina, che si rispetti il frigorifero è il primo elettrodomestico che viene considerato soprattutto in fase di arredamento. Difatti è praticamente impossibile vivere senza di lui. Non per nulla è grazie a lui e al suo grande lavoro che possiamo conservare il cibo che acquistiamo compiendo tanti sacrifici.

Dunque è per tale motivo che dobbiamo cercare, come si suol dire, di trattarlo con i guanti. Che cosa significa ciò nel concreto? In primis che non dobbiamo mai ostacolarlo nel suo lavoro che può anche essere visto, come molti utenti sentenziano sui Social, pure come una sorta di missione. Ergo dobbiamo metterlo nella condizione di poter operare come si deve.

Ciò si traduce nel porre la massima attenzione a non posizionarlo vicino a fonti di calore, comprese quelle indirette e che, per la verità, sovente non prendiamo in considerazione. Occhio pure a non dimenticarci di distanziarlo di qualche centimetro dalla parete. In tale maniera il suo impianto di aereazione funzionerà meglio e di conseguenza pure l’elettrodomestico in toto.

Se non vogliamo che vada un attimo in tilt non lasciamo aperta troppo la sua anta. Qualora lo facessimo infatti lui, per ritrovare il suo proverbiale freschino, dovrebbe mettere in atto un super lavoro in più. E tutto ciò si traduce in maniera ineluttabile in più energia consumata e di riflesso in più soldini da dover pagare nella rispettiva bolletta.

Frigo, mettici anche tu un tappo di sughero

La stessa identica cosa capita se inseriamo al suo interno cibo ancora caldo. Non facciamo poi l’errore di metterci contenitori sporchi o unti che procurano non solo l’arrivo di cattivi odori ma pure di batteri che non sono il massimo per la qualità degli alimenti e del nostro organismo con il quale entrano a contatto.

Altro aspetto da non dimenticare, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso, è la sua corretta pulizia e mirata igienizzazione sia per quanto concerne la parte esterna che interna. E per occuparci soprattutto della seconda è chiaramente fondamentale svuotare il frigo del cibo che, soprattutto se più delicato, va posto nel congelatore. E dopo aver compiuto tale operazione mettiamoci pure un tappo di sughero.

Via i cattivi odori in men che non si dica

No, non è uno scherzo. Difatti se lo taglieremo a metà e lo bagneremo con dell’olio essenziale, possibilmente agrumato, quindi lo posizioniamo in un piattino o in un bicchiere, per poi metterlo in un piano del frigo, risulterà decisamente utile per scacciare i poco fa nominati cattivi odori.

In sostanza il tappo attirerà lui quest’ultimi che quindi non percepiremo più quando apriremo l’anta. Capite dunque che esso andrebbe cambiato con una certa frequenza, pena altrimenti di percepire nuovamente gli olezzi da lui catturati. Per un’azione ancora più urto possiamo anche pulire le varie scansie con del succo di limone che possiede pure un alto tasso igienizzante,