Lo Stato aiuta chi ha compiuto quest’età: per milioni di italiani è davvero una mano santa | Soldi e agevolazioni a iosa

Lo Stato ha deciso che è il momento di aiutare la popolazione con agevolazioni e benefit mai visti prima. Ecco che età devi avere.

Per lo Stato italiano questi ultimi 3 mesi saranno quelli della verità per quello che riguarda i bonus che verranno concessi a partire dal prossimo anno. La Legge di bilancio 2025 sta prendendo forma e sembra proprio che andrà a favorire alcune fasce della popolazione rispetto ad altre.

Il compito principale che il Governo italiano deve riuscire a portare a termine è sicuramente quello di aiutare le fasce della popolazione che potremmo definire più deboli, quelle che maggiormente richiedono aiuti economici.

Numerose le misure che sono attese per il 2025 anche se, ovviamente, il Governo è anche tenuto a far quadrare i bilanci, riuscire a dare ai propri cittadini ciò che chiedono senza influire in maniera spropositata sulle casse che, come sappiamo sono già da molto tempo in sofferenza.

Particolare attenzione sembra che ci sarà nei confronti di quella che è una delle fasce più problematiche in maniera assoluta, bisognosa del sostegno dello Stato. Per loro numerose sono le novità previste per i prossimi mesi. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

I bonus che lo Stato ha deciso di concedere

Un argomento caldo tanto quanto le pensioni, i nuovi bonus sono molto attesi dalla popolazione italiana spesso in sofferenza. Al momento si parla in modo particolare dei bonus che spettano a coloro che sono una parte tanto importante quanto in difficoltà, ovvero gli italiani dai 60 anni in su.

Li chiamano bonus terza età e spettano a coloro che hanno superato i 60,70 e 80 anni, con provvedimenti diversi a seconda della fascia d’età. Si tratta di un momento della vita che viene tutelato in maniera specifica dalla normativa italiana e per loro sono previste delle agevolazioni che non sono aperte ad altri.

Tutti i bonus disponibili

Per coloro che hanno compiuto 60 sono previste una serie di agevolazioni per quello che riguarda i trasporti, il ticket sanitario e il più importante, l’Assegno di Inclusione, che indica l’aver superato i 60 anni come uno dei requisiti per talune famiglie. Per loro anche la Carta Acquisti, non cumulabile con l’ADI e il bonus animali domestici.

Prevista l’esenzione dal canone Rai pigli over 70 e possono anche beneficiare dello sconto nel pagare i bollettini postali, al 50%. Previsto invece per gli over 80 un contributo di 3600 euro in quanto bonus badante e 850 euro per il bonus assistenza anziani.