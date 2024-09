Codice della strada, ora cambia tutto: se hai questo codice sulla patente devi installare questo dispositivo | Se non ce l’hai sono guai

Ancora modifiche per il Codice della Strada. Se sulla patente compare questo codice, devi installare il dispositivo in auto.



Il Codice dell Strada cambia di nuovo. Il 2024 per quello che riguarda le regole in strada è stato contrassegnato da moltissimi cambiamenti. Un lavoro, in parte già svolto che, come richiesto dall’Europa dovrebbe portare a delle strade che siano effettivamente molto più sicure rispetto al passato.

La verità è che attualmente le morti in strada sono ancora troppe e ci si chiede come ridurre al minimo tale incidenza. Sembra che uno dei rimedi più efficaci sia proprio quello di riuscire a dare delle regole che permettano di ottenere maggiore sicurezza.

Questa la prospettiva che ha già mosso verso un radicale cambiamento delle regole del Codice della Strada, andando ad inasprire le sanzioni perché oloro che non rispettano la normativa. Particolare attenzione è stata posta nei confronti di quelli che sono i comportamenti che maggiormente influiscono sulla sicurezza stradale. Quindi sanzioni più severe per quello che riguarda la guida in stato d’ebrezza, l’uso dei dispositivi mobile in auto e i il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Ma sembra che tutto questo non sia ancora abbastanza e a breve entreranno in vigore nuove regole.

Chi saranno gli autisti maggiormente colpiti dalle modifiche

Ad essere maggiormente colpiti da queste modifiche saranno i neopatentati. Nei confronti di coloro che hanno preso la patente da meno di 3 anni, verrà posta maggiore attenzione e sono previste misure molto più stringenti, questo considerando anche che sono loro gli automobilisti maggiormente colpiti da sinistri che avvengono per poca prudenza.

Proprio per loro cambierà molto, ad iniziare dalla potenza delle automobili che potranno guidare, ovvero dalla possibilità di guidare con il foglio rosa, a solo dopo aver ottenuto la certificazione di aver provveduto a svolgere delle guide certificate presso autoscuola.

Misura prevista per i neopatentati e gli esperti

Particolare attenzione nei confronti dei neopatentati che vengono trovati alla guida in stato di ebrezza. Per loro il limite di tasso alcolemico é posto a zero. Per coloro che non sono considerati neopatentati allora il limite è posto a 0,5. A chi viene trovato alla guida in stato d’ebrezza sarà messo un codice sulla patente, ovvero il Codice 68 o il Codice 69.

Nel primo caso non si potrà assolutamente bere alcol, nel secondo caso, invece, sul veicolo dovrà essere installato l’alcolock, ovvero un dispositivo di autocontrollo che non permetterà all’auto di azionarsi se il valore di alcol nel sangue sarà superiore allo zero. Le sanzioni sono raddoppiate per chi non lo installa.