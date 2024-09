Borracce, chi la usa deve stare attento a come la lava: piena zeppa di germi | Tutti sbagliano a pulirle

La pulizia delle borracce è veramente qualcosa di importante, bastano solo 2 minuti per farlo nella maniera giusta.

La crescente attenzione nei confronti del benessere dell’ambiente rende indispensabile adottare alcune semplici accortezze. Una di queste, affinchè l’ambiente sia più pulito e vi sia un quantitativo minore di plastica da gestire, si è rivelato indispensabile andare ad introdurre le borracce.

Possono essere acquistate ovunque e il mercato attuale ce ne propone di diverse tipologie. Si possono distinguere le borracce a seconda del loro essere termiche, del materiale, che può essere plastica, vetro o ferro. Insomma, un gran numero di alternative che si adattano ad ogni tipologia di utilizzo.

Le scuole insegnano ai nostri bambini a scegliere le borracce alle bottiglie usa e getta. Meno inquinanti, sono perfette anche per l’utilizzo quotidiano, a scuola, in palestra, ma anche semplicemente per uscire per delle commissioni.

Ma a prescindere dal materiale e dalla tipologia che si sceglie, è importante prestare attenzione all’igiene delle borracce. Questo rientra nella loro quotidiana manutenzione, ma scegliere la modalità corretta è veramente molto importante per evitare che si possano diffondere batteri e muffe, che, come sappiamo, trovano il loro naturale habitat nell’acqua e nelle zone umide,

Una semplice sciacquata non basta

Qualcuno erroneamente crede che sia sufficiente una semplice sciacquata con dell’acqua corrente, ma purtroppo la realtà è che questo non è affatto sufficiente. Infatti occorre ben altro per riuscire a temere pulite le borracce che utilizziamo tutti i giorni.

Quando queste iniziano ad essere sporche o vi si lascia l’acqua all’interno per troppo tempo, si iniziano a percepire cattivi odori, come di acqua stagnante. Senza considerare poi la possibilità che si sviluppino funghi, muffe e batteri che potrebbero essere oltremodo pericolosi per la nostra salute. Considerando che non sempre, però, è possibile mettere le borracce in lavastoviglie, occorre conoscere le modalità migliori per pulirle.

Acciaio, plastica e alluminio, a ognuna il modo migliore di pulirle

Iniziamo quindi dalla borraccia in acciaio inossidabile, che può essere lavata in lavastoviglie, quindi a livello pratico sembra essere la migliore in assoluto. L’alternativa è quella di utilizzare l’acqua calda con del detersivo per i piatti, chiudi, agita e poi utilizza uno scovolino per togliere lo sporco. Allo stesso modo puoi pulire anche le borracce in alluminio.

Per quello che riguarda la plastica, invece è importante scegliere un modello senza BPA, da lavare a mano con acqua calda e detersivo per i piatti, da sostituire con dell’aceto di vino bianco.