Benedetta Rossi, nonostante sia milionaria fa queste cose dentro casa per risparmiare: l’ultima è la più sorprendente

Benedetta Rossi è una vera maga del risparmio. Ecco come lo mette in atto in maniera vincente in casa sua.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia lei, la meravigliosa Benedetta Rossi, una delle foodblogger più amate in assoluto nel nostro Paese sia dai grandi che dai piccini. La sua simpatia, aggiunta alla sua innata semplicità, le hanno permesso, in men che non si dica, di entrare nel cuore del grande pubblico per non uscirne più.

Attivissima sui Social, nelle varie piattaforme, oltre a donarci deliziose ricette low cost, nonché le classiche svuota frigo e salva cena, ci regala, in maniera assai generosa, tante dritte su come fare una buona spesa, senza spendere tanti soldini, o su come pulire e tenere in ordine la nostra casa.

Tutto ciò lo fa anche sui suoi splendidi volumi di cucina che sono diventati in toto dei grandissimi successi editoriali. La cosa meravigliosa è che poi mette in atto tuttora quelle dritte che ci svela soprattutto per quanto concerne la sua quotidianità nella sua splendida dimora che divide con il marito Marco Gentili e il loro cagnolone Clouds.

In sostanza lei se una cosa la dice e la propone è perché l’ha provata sulla sua pelle e continua a metterla in atto. E tale discorso, lo ribadiamo chiaramente, non vale soltanto per quanto concerne i suoi svariati manicaretti. Dunque ancora oggi lei persiste nel affidarsi ad alcuni interessanti trucchetti che le permettono di risparmiare parecchi soldini nell’ambito dell’Economia Domestica.

Benedetta Rossi, ecco come risparmia in casa

Di certo in codesto settore il suo primo pensiero va nei confronti dell’Energia Elettrica la cui bolletta, come possiamo tristemente constatare tutti quanti, è andata da tempo alle stelle. Lei, per cercare di abbassare i consumi, punta all’utilizzo di pratiche ciabatte dalle prese multiple che chiaramente spegne quando non utilizza i vari elettrodomestici attaccati.

Infine, le stacca a loro volta dalla presa di corrente perché anche così, come lei sa molto bene, consumano un botto. Non lascia poi in stand by a lungo pc e televisori per lo stesso identico motivo. E che dire della luce? Finché può sfrutta maggiormente quella naturale che è un toccasana anche per lo spirito mentre a livello di lampadine predilige quelle a Led.

Grande attenzione alle temperature e non solo

Sempre per rimanere in tale ambito ha cercato nella sua camera di distribuire in maniera intelligente i vari punti luce. Passando al riscaldamento, lei sta attenta a non esagerare con le temperature, soprattutto nelle zone notte. In alcuni punti della sua casa, soprattutto per il soggiorno, poi opta per la stufa a pellet che è più economica.

Dice poi sì alle valvole termostatiche da porre sui termosifoni in maniera tale da optare per la loro accensione nelle varie stanze con relativa temperatura. Spostandoci in bagno, sfrutta dei semplici miscelatori riempi getto soprattutto per quanto concerne il lavandino, nonché il posizionamento della leva dell‘acqua su quella fredda. In tal modo, azionandola, non inizierà a lavorare la caldaia.