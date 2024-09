Addio asciugamani ruvidi come carta vetrata: il trucco degli hotel di lusso | Nella lavatrice ci mettono un cucchiaino di questo

Desideri asciugamani perfettamente puliti e profumati? Ma scommettiamo che li desideri anche morbidi come una coccola. Ecco il trucco che anche gli alberghi a 5 stelle utilizzano.



Gli asciugamani sono la croce e delizia di tutte le casalinghe. Li vogliono puliti, igienizzati, ma anche sempre soffici come appena comprati. Un desiderio che sembra non essere semplice da esaudire.

Io tessuto spugnoso degli asciugamani tende ad infeltrirsi piuttosto facilmente e riuscire ad avere quella coccola del tuo asciugamano morbido e delicato sulla pelle, diventa un sogno lontano. A questo punto ci si chiede se sia possibile trovare una soluzione, riuscire ad avere gli asciugamani che si desiderano.

Pensa a una mattina fredda invernale, pensa al doverti svegliare presto per andare a lavoro e poi lavarti il viso. Al momento dell’acciuga tira, finalmente un caldo abbraccio, una sorta di coccola, che gli asciugamani non ti concedono più dopo pochissimi lavaggi. Eppure il nuovo ammorbidente che hai comprato doveva essere efficace…

Sono in pochi a saperlo ma basta il cucchiaio di un solo prodotto per riuscire ad avere il risultato sperato. Se utilizzerai questo semplice trucco potrai dire finalmente addio ad asciugamani duri come carta vetrata. Insomma è il momento di prendere appunti a riguardo.

Cosa rende i tuoi asciugamani duri

Il tessuto dei tuoi asciugamani si rovina facilmente e spesso si infeltriscono. A determinare tutto questo ci sarebbero diverse fattori diversi, ognuno dei quali influisce sulla trama dell’asciugamano in maniera differente. Questo è anche il motivo per cui il web propone una serie di possibilità differenti per riuscire a ravvivare le fibre.

Il primo dei colpevoli per quello che riguarda la durezza dei nostri asciugamani è il calcare. La durezza delle acque che abbiamo in casa possono essere determinanti sull’aspetto degli asciugamani. Ma ad essere determinante è anche la tipologia di sapone, di ammorbidente, la loro quantità e il numero di giri della centrifuga.

Ecco come avere degli asciugamani sempre perfetti

Ma noi eravamo qua per dirti il trucco che anche gli alberghi a 5 stelle utilizzano per continuare ad avere degli asciugamani sempre perfetti, anche lavaggio dopo lavaggio. Questa volta l’ammorbidente che utilizzerai questa volta sarà completamente naturale.

In un barattolo riponi 450 grammi di aceto bianco distillato e aggiungi un cucchiaio di olio essenziale di lavanda e quindi amalgama bene il tutto per riuscire ad avere un prodotto perfetto da inserire all’interno della vaschetta dell’ammorbidente. Il risultato sarà fantastico.