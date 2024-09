Poste Italiane, da ora puoi chiedere questo documento anche qui: è essenziale e serve a tutti

Poste, da oggi questi documenti puoi richiederli tranquillamente qui. Di che cosa si tratta?

In un mondo che va sempre più veloce, le novità, sia positive che negative, sono praticamente all’ordine del giorno. Stavolta però possiamo tirare il classico sospiro di sollievo. Non si tratta infatti di nulla di grave né di negativo, ma solo di un piccolo cambio. Parliamo esattamente dell’ottenimento di un documento molto importante, per non dire fondamentale, per i cittadini.

Adesso possiamo per l’appunto richiederlo andando in Posta. Per la verità ciò non costituisce del tutto una novità, dal momento dal mese di marzo 2024 tutto quanto era già fattibile. E dopo questo piccolo periodo di rodaggio, vedendo che le cose sono andate più che bene, si è deciso di proseguire in tale direzione per attuare un cambiamento graduale.

Ciò è utile, oltre che per proporre migliorie, per abituare le persone a rivolgersi agli uffici postali, pure in codesto ambito. Infatti le abitudini sono difficili da estirpare ed è difficile che alcuni non riescano a ricordarsi di poter contare su questa ghiotta opportunità. Magari poi il loro ufficio postale è sito vicino a casa loro e possono pertanto raggiungerlo a piedi, anche durante le loro commissioni.

Ovvio che, visto che le Poste sono sempre molto frequentate, è meglio prendere un appuntamento, onde evitare di fare code per niente o di perdere eccessivo tempo. Altra dritta è quella di tenere a mente i giorni in cui i pensionati vanno a ritirare gli assegni pensionistici o di particolari pagamenti, che hanno le scadenze vicine tra di loro. Basta dunque stare sul pezzo per viverla al meglio.

Poste, da oggi richiedi qui il documento

Altro consiglio che ci sentiamo di darvi, è quello di contattare il vostro referente in Posta, per saperne di più e conoscere nel dettaglio quali ulteriori documenti dobbiamo portare con noi all’appuntamento, per ottenere ciò che vogliamo. Vi anticipiamo noi che vi servirà un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e una marca da bollo da 73,50€.

Inoltre, dovremo pagare in ufficio postale un bollettino specifico, dalla somma esatta di 42,50€. Tutto ciò è fondamentale per procedere poi con la richiesta, che può pure essere avanzata pure per i minori. In ogni caso, possiamo mettere in atto tutto ciò, per ora, se ci troviamo, ad esempio, a Roma, in soli 12 uffici postali abilitati.

La richiesta del passaporto

Parliamo de fatto di poter richiedere il passaporto. Entro la fine del mese di ottobre 2024, compresi i 12 uffici romani nominati, saranno 2500 quelli totali, in centri abitati, al di sotto di 15000 abitanti, in cui si potrà presentare codesta richiesta. Si potrà scegliere di ritirare il documento al commissariato o richiedere la consegna a domicilio.

Qualora però il passaporto si debba solo rinnovare, dobbiamo consegnare anche quello vecchio, se ne siamo in possesso. In caso di smarrimento o furto dobbiamo presentare la denuncia. In poco tempo l’operatore allo sportello raccoglierà informazioni anagrafiche, grazie a una particolare piattaforma tecnologica e invierà tutto quanto all’ufficio di polizia di riferimento.