Concorsone pubblico, basta il diploma e non ci sono limiti d’età: firmi il contratto a tempo indeterminato e ti sistemi per sempre

Ti basta il solo diploma per prendere parte al nuovo concorso pubblico per cui non ci sono limiti di età. Corri a presentare domanda.



Nuovo concorso pubblico aperto a tutti i diplomati alla ricerca di occupazione. Anche questa volta per chi supera il concorso sono previsti contratti a tempo indeterminato e posizioni all’interno degli uffici pubblici. Le gazzette ufficiali ci offrono i bandi completi, oltre alle indicazioni per quello che riguarda le prove.

2500 sono i posti di lavoro per cui si procede alla ricerca di nuova forza lavoro da integrare all’interno degli uffici. Si tratta di uno dei concorsi inseriti all’interno di un progetto pluriennale di implementazione di personale.

Le aziende pubbliche provvedono quindi a proporre contratti secondo le indicazioni CCNL e in alcuni casi possibilità di carriera. Nessuna esperienza pregressa richiesta per poter coprire le posizioni per cui si provvede ad indire il concorso pubblico aperto a tutti coloro che rispetteranno la scadenza per l’invio della domanda.

In questo caso i 2500 posti a disposizione sono ben articolati su diversi ruoli, per dare possibilità a molti, anche se con un livello di preparazione differente. Un progetto con piano di assunzioni che in molti stavano aspettando, ecco le indicazioni generali.

Le mansioni da ricoprire e le specifiche

In questo ultimo trimestre 2024 INPS è chiamata a indire bandi di concorsi mirati all’inserimento di nuove figure all’interno del suo organico. Tra le figure che sono richieste e per cui si provvederà all’inserimento ci sono 1069 medici di primo livello, 920 funzionari sanitari. Inoltre si prevede l’assunzione di 403 funzionari amministrativi e almeno 16 professionisti legali. Infine si prevede anche l’inserimento di 15 dirigenti di livello non generale.

Anche l’area tecnica sarà successivamente toccata dall’aumento di personale con la richiesta di più di 1000 assistenti ai servizi, 30 tecnici e quasi 600 assistenti informatici. Per questi tali figure è richiesto esclusivamente il diploma.

Un piano che va ben oltre il 2024

Il Piano assunzioni che è stato previsto all’interno dell’INPS è partito nel 2023 e continuerà anche nel 2025. Quindi nei prossimi mesi continueranno ad essere indetti nuovi bandi di concorso per continuare con le nuove assunzioni. La maggior parte delle posizioni non richiedono la laurea, tranne le posizioni per quello che riguarda i medici e i funzionari.

Altre 2000 sono le assunzioni previste nei prossimi mesi con contratti a tempo indeterminato e in alcuni casi con possibilità di fare carriera in breve tempo.