Casco in mezzo alla carreggiata, è un segnale universale di tutti i motociclisti: se lo vedi stai in allerta

Non è una cosa che capita spesso, ma se succede è bene sapere che cosa significa trovare un casco da motociclista lungo la strada.

Uno degli oggetti che fanno parte dell’equipaggiamento delle mostre auto è, come è noto, il “segnale mobile di pericolo“, più comunemente detto “triangolo di panne“.

Si tratta di uno strumento molto importante, che consente agli automobilisti costretti a fermarsi lungo una strada di segnalare la loro presenza a chi è in arrivo e che potrebbe disavvedutamente piombargli addosso. A disciplinare l’uso del segnale mobile di pericolo è l’Art.162 del Codice della Strada, “Segnalazione di veicolo fermo“.

In tale articolo si precisa che il triangolo va utilizzato di notte, se manchino o siano inefficienti le luci di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, se il veicolo è posto in modo tale da non poter essere scorto da coloro che sopravvengono da tergo.

Di norma, la distanza da rispettare per il posizionamento del segnale mobile di pericolo è di 50 metri dalla parte posteriore del mezzo in panne. Si ricorda inoltre che nell’eseguire tutte le operazioni di messa in sicurezza del veicolo è altresì necessario indossare il classico gilè catarifrangente, il quale anch’esso dev’esser sempre presente nella nostra auto.

Segnalazione di veicolo fermo

Solamente dopo aver messo in sicurezza il mezzo di trasporto e noi stessi sarà quindi possibile, eventualmente, tentare di riparare il guasto. E’ questo il caso in cui, ad esempio, si sia costretti a cambiare una gomma in mezzo di strada.

Sottolineiamo ancora come – secondo le norme attualmente in vigore – sia necessario indossare il dispositivo di sicurezza personale anche semplicemente per uscire dall’auto, anche se questa si trovi lungo la corsia di emergenza o in fermata in una piazzola di sosta. Si tratta, a ben vedere, di un insieme di utili precauzioni che il legislatore ha previsto di rendere obbligatorie per gli automobilisti.

Motoveicolo fermo lungo la strada: cosa fare?

Il Codice della Strada, però, non obbliga i motociclisti a dotarsi di alcun segnale mobile di sicurezza.

Dato il minimo spazio che i motocicli hanno a disposizione – il vano sotto la sella ed eventualmente uno o due bauletti – pare naturale che il legislatore abbia dispensato i motociclisti di dotarsi obbligatoriamente del triangolo di panne. Risulta così legittimo chiedersi: come fa un motociclista a segnalare una situazione di pericolo a chi proviene da tergo? Uno dei metodi utilizzati in tutto il mondo per avvisare che un centauro è, nei pressi, in difficoltà è per l’appunto quello di posizionare il proprio casco lungo la strada. Pertanto, se vi capita di vederne uno, aguzzate la vista e non distraetevi!