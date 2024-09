Assegno Unico, hanno già diramato la notizia a tutti: quanto arriva di più

Potresti essere anche tu tra i cittadini italiani che possono avere diritto a un importo maggiorato dell’Assegno Unico. Ecco cosa sapere.

Le comunicazioni dell’INPS sono in grado di chiarire molti degli aspetti su cui ci si pone delle domande e ci si chiede se effettivamente sia il momento di poter godere di taluni benefici. Tra le misure in grado di attirare l’attenzione di buona parte della popolazione c’è sicuramente l‘Assegno Unico.

La speranza che risiede dietro ad ogni governo che viene scelto è che intervengano proprio a favore delle famiglie con figli. La crisi economica che ha travolto l’Italia purtroppo tocca in prima persona le famiglie che trovano difficoltà a far quadrare il proprio budget.

Questo è anche il motivo per cui, si presta particolare attenzione sia all’Assegno Unico che ad ogni altra misura economica prevista a favore della famiglia, soprattutto se numerosa. Un’attenzione che è indispensabile in un paese a crescita zero e che avrebbe bisogno di nuove nascite.

Ma dal mese di ottobre potrebbero esserci delle piacevoli sorprese. Ecco cosa sarebbe stato previsto per i prossimi mesi e in che modo l’INPS interverrà sui conti dei cittadini italiani. Si attendono poi riforma molto importanti.

Si prevedono una serie di cambiamenti

Per i prossimi mesi sono previsti dei cambiamenti nell’economia italiana. Se ci saranno o meno dei rialzi? Questo non lo possiamo dire con certezza, quello che però è chiaro è che qualche intervento ci dovrà pur essere per migliorare la situazione dei cittadini, con attenzione ai pensionati e anche ai cittadini.

Intanto l’INPS avrebbe diramato le tabelle dei pagamenti. Tra le numerose notizie che arrivano in merito ai pagamenti i comunicati ufficiali sono gli unici affidabili. Ecco allora chiariti quali saranno i calendari della nostra cara INPS, con particolare attenzione ad alcune misure specifiche tra cui l’Assegno Unico per cui sono previste anche delle modifiche negli importi.

I beneficiari dell’assegno potranno avere un motivo per festeggiare

Oltre che sulle pensioni l’attenzione si posa sull’assegno unico, misura pensata per aiutare le famiglie con figli. Ricordiamo che l’Assegno Unico viene elargito a tutte le famiglie con bambini, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Nel mese di ottobre alcuni beneficiari potranno veder crescere l’assegno che si riceve mensilmente. Innanzitutto si concedono i 32 euro di aumento anche ai vedovi, oltre che ai genitori lavoratori, inoltre sempre per i figli di genitori che lavorano sono previsti ulteriori aumenti.

Quindi dopo l’aumento avuto solo pochi mesi fa, si interviene nuovamente con un assegno al rialzo.