Sms che ti truffa in un secondo: se leggi queste parole cancellalo immediatamente | Ti spillano via tutto

Sms che sa di truffa, se ci abbocchi ti fregano tutto quel che hai. Cancellalo subito.

Ormai è ben chiaro a tutti il fatto, decisamente triste, che decisamente non possiamo mai starcene tranquilli. Oltre a le tante preoccupazioni che letteralmente affollano le nostre vite ogni giorno, ci sono pure le truffe a toglierci il sonno la notte. Ne esistono di svariato genere anche se perlopiù viaggiano forte sul Web.

E se i malviventi sfruttano questo ambito è perché sanno di trovare qui terreno molto fertile. Del resto noi lo utilizziamo mille volte nel corso della nostra giornata sia per motivi professionali che personali. Immancabili poi sono i Social le cui piattaforme nuove sono sempre più numerose e diversificate.

Qui il più delle volte veniamo contattati da profili fake che vogliono divertirsi alle nostre spalle, facendo la parte degli amici oppure, dopo aver carpito informazioni interessanti, nonché nostre confidenze, spillarci tanti bei soldini. Ricordiamoci poi che con i nostri post e le nostre Stories noi rendiamo pubblica gran parte della nostra vita.

Ergo anche chi non ci conosce può sapere dove e con chi viviamo, nonché la nostra situazione familiare. Trovare poi il nostro numero di telefono non è così difficile soprattutto se siamo liberi professionisti e lo lasciamo chiaramente segnalato nei nostri biglietti da visita. Altre volte, invece, non abbiamo notato di averlo lasciato pubblico nel nostro profilo. E quando lo abbiamo tolto era troppo tardi.

Sms che ti truffa e ti frega tutto quanto

Inoltre anche quando ci iscriviamo a svariati servizi e newsletter ci viene chiesto. La stessa identica cosa possiamo dire che accada quando richiediamo la classica tessera fedeltà al supermercato. Ed è anche su queste basi che è facile che possiamo ricevere un sms che possa toglierci il fiato.

In realtà la comunicazione potrebbe arrivarci anche su WhatsApp che è l’app di messaggistica istantanea più amata nel mondo. In ogni caso la truffa che sta dilagando ora pure in Italia si basa sul testo della comunicazione che mette in allarme chi è genitore visto che si parla di una richiesta d’aiuto da parte della propria creatura.

Se ricevi questo messaggio cancellalo subito

In sostanza il truffatore finge di essere tuo figlio chiedendo una mano per risolvere un problema. Oppure semplicemente viene comunicato in esso il nuovo numero di telefono con il quale si sta scrivendo e si invita pure il destinatario a salvarlo in rubrica e utilizzarlo per comunicare. Il fatto è che se noi lo faremo ci ritroveremo in men che non si dica in un mare di guai.

Difatti a quel punto, con l’arrivo di un super potente malware, il malvivente potrà entrare nel nostro dispositivo, controllarcelo, rubarci l’identità nonché i nostri dati sensibili, che sono decisamente preziosi e molto delicati. A quel punto il nostro conto corrente con i nostri risparmi non sarà più al sicuro.