Lavori più richiesti, non serve la laurea e guadagni uno sproposito: altro che medico o notaio

Lavoro, non hai una laurea? Niente paura! A volte basta un diploma per ottenere un buono stipendio.

Non c’è alcuna ombra di dubbio sul fatto che oggi più che mai sia diventata un’impresa a dir poco titanica trovare un lavoro. Non parliamo poi di quello a tempo indeterminato che è diventato un autentico miraggio. Altro tasto dolente è poi lo stipendio. In tantissimi, anche sui Social, si lamentano di questo aspetto.

E non riguarda, a onor del Vero, soltanto i giovani e i giovanissimi che, in ogni caso, sono la fascia che fatica maggiormente a trovare un’occupazione, soprattutto stabile. E ciò è chiaramente fonte di immenso dispiacere per i loro genitori che magari hanno pure sborsato tanti soldini per permettere loro di studiare a lungo, arrivando a una laurea.

Altri ancora invece non ne hanno voluto sapere di laurearsi e hanno pertanto deciso di fermarsi al diploma. Il punto è che per molte mansioni senza quello step in più non è possibile accedervi o comunque fare carriera. Fatto sta che ce ne sono anche tante altre in cui ciò non serve e si può pure guadagnare bene.

Molte sono già conosciute e si esercitano da tempo mentre altre sono più nuove. Nonostante ciò anche le seconde sono molto interessanti oltre che redditizie. Cominciamo con il dire che indubbiamente il Web è diventata una fonte molto importante anche per trovare lavoro e intraprendere nuove professioni che viaggiano fortissimo e che, in effetti, sono super richieste.

Lavoro, con queste professioni guadagni bene senza laurea

La prima che verrà in mente a tutti è di certo quella dell’influencer. Qui però è doveroso fare una bella precisazione. Tale figura non si occupa, fino a qualche anno fa, solo di Moda, bensì anche di Cucina e di Food in generale, così come di libri e di prodotti legati al Beauty. Se si è bravi ed empatici si può davvero arrivare a guadagni molto elevati.

Inoltre molti uniscono a ciò pure alcuni corsi online così come ebook che vendono sulle varie piattaforme ove danno consigli sul settore che prediligono per i loro contenuti. Sovente tale professione è anche accompagnata da quella del Social Media Manager che è fondamentale quando si vuole emergere oppure si è già famosi e non si riesce a gestire come si deve i propri profili.

Non solo digitale, l’idraulico è quello che guadagna di più

Moltissime aziende oggi richiedono oltre a professionisti che svolgono tale mansione così come videomaker in grado di realizzare contenuti video accattivanti. Super richiesti sono pure i grafici e illustratori in ambito pubblicitario. E tutti questi sono lavori che si possono esercitare anche senza una laurea.

Cambiando totalmente ambito, anche se si fa il meccanico e soprattutto l’idraulico si possono ottenere bei guadagni. Qui entra in gioco l’esperienza sul campo. Nel secondo caso però pare che i soldini aumentino se si faccia lo sforzo di lavorare per conto proprio, aprendo la partita iva dopo che ci si è fatti notare in precedenza dai clienti per la propria professionalità lavorando da dipendente.