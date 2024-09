Lavatrice, chi la fa in questo orario sbaglia davvero tutto: è un errore da pivelli | Sassata sulla bolletta assicurata

Lavatrice, fai davvero molta attenzione a quando la accendi. Prima guarda l’orologio o sono dolori!

In ogni casa che rispetti non manca praticamente mai una valida e capace lavatrice. Ed è per tale motivo che quando si rompe o semplicemente è vittima di un guasto andiamo in men che non si dica in tilt. Se poi facciamo parte di una famiglia particolarmente numerosa, con tanto di figli piccoli a carico, è normale non sapere sostanzialmente che pesci pigliare.

Non per nulla i capi da lavare in codesto caso sono decisamente tanti e vari. Ergo, nella nostra quotidianità, siamo avvezzi ad azionare la lavatrice anche più volte al giorno, persino se non a pieno carico. E ciò è uno dei primi clamorosi errori che compiano per quanto concerne il suo utilizzo.

Il punto è che talora non sappiamo come muoverci visto che alcuni indumenti non possono essere lavati insieme ad altri, non per una sostanziale differenza di tonalità. facilmente annullabili con l’ausilio dell’acchiappa colore, ma per via dei tessuti troppo divergenti tra di loro. Inoltre può essere che quel determinato capo ci serva con una certa urgenza.

E nel compiere il lavaggio non stiamo nemmeno attenti al fatto che optiamo per uno eccessivamente lungo e che quindi ci fa consumare un botto sia di acqua che di energia elettrica. E tutto ciò si traduce inevitabilmente in molti soldini da dover pagare, volenti o meno, nelle rispettive bollette che sono sempre, da diverso tempo ormai, già belle salate di per se.

Lavatrice, prima di azionarla guarda l’orologio

Altro aspetto, sovente e tristemente dimenticato in un angolo polveroso, è quello relativo alla temperatura dell’acqua. Difatti non sempre è necessario puntare a quella molto calda. Se per esempio dobbiamo solo dare una semplice rinfrescata a degli indumenti possiamo optare per quella fredda che costa molto meno.

E poi, altra cosa da tenere a mente, è che, in linea di massima, non dobbiamo scordarci che esistono degli orari che sarebbero sostanzialmente sconsigliati per azionare la nostra cara lavatrice. E in base a ciò prima di avviarla sarebbe di gran lunga meglio guardare l’orologio che portiamo al polso.

La fascia più costosa in assoluto

A quanto pare la fascia mattutina e pomeridiana, che va esattamente dalle ore 8 alle ore 19 dei giorni feriali, sarebbe quella più cara soprattutto se parliamo di acqua. Dunque sarebbe meglio azionare l’elettrodomestico in questione di sera e di notte. Chiaro che se abitiamo in condominio, per non disturbare il relax e il riposo dei vicini, dovremmo optare per un modello silenzioso.

Oppure possiamo evitare la centrifuga visto che è assai rumorosa. Inoltre potremmo fare più lavatrici nei giorni festivi dove non esisterebbe alcuna suddivisione di categorie orarie. Tuttavia vale sempre la pena verificare, a seconda del contratto stipulato con le società erogatrici dei servizi sia di acqua che di energia elettrica, quando effettivamente i costi si abbassino.