Buoni fruttiferi postali, investire su questi ti assicurano un bel tesoretto: metti a posto tutta la famiglia

Investire su questi buoni fruttiferi postali assicura un buon tesoretto che ti permetterà di mettere a posto una famiglia intera.

I prodotti di investimento di Poste Italiane sono state nettamente rivalutati proprio negli ultimi anni. Dopo un periodo in cui la popolazione italiana sembrava non aver più fiducia nei prodotti di poste, ad essi gli ottimi rendimenti hanno fatto in modo che il trend cambiasse.

La buona notizia è che i rendimenti che si possono ottenere dei buoni fruttiferi postali, sono stati aggiornati proprio nelle ultime settimane. Questo ha fatto in modo che i cittadini che hanno scelto tali investimenti possono avere un guadagno maggiore. Considerando il pericolo economico degli investimenti, poter scegliere un buono fruttifero postale, vuol dire avere un rendimento sicuro.

Quello che l’economia attuale ci ha insegnato è che si risparmiare è impossibile che vi è una serie di spese che è indispensabile compiere, affinché si possa vivere una vita che potremmo definire dignitosa, l’unico modo per poter avere un piccolo capitale da parte è quello di investire. Ma un altro importante insegnamento è quello che ci dice che per investire non occorre essere già ricchi.

Ormai l’epoca in cui solo chi ha cospicui capitali può effettivamente investire sul mercato economico, adesso investimenti come i buoni utili sono veramente alla portata agli occhi.

Affidabili e facili da gesti

Il vero punto di forza dei buoni fruttiferi, e sicuramente la loro affidabilità. Il loro prezzo non è soggetto ad oscillazioni del mercato in quanto essi sono in grado di offrire la possibilità di investimento dei risparmi andando ad acquisire i titoli di credito con rimborso a termine. L’unico rischio che si occorre è quello di dimenticare la prossimità della scadenza del bonus fruttifero e quindi non riscuoterlo.

Essi godono di una tassazione agevolata al 12,50% e sono completamente garantiti dallo Stato. Inoltre, non sono previste commissioni di acquisto e il capitale in genere è di gran lunga maggiorato al termine. Ma quali sono i migliori da acquistare?

Il rendimento è l’unico elemento di valutazione

Considerando la sicurezza dei buoni fruttiferi postali, l’unico modo che abbiamo per valutare idealmente è quello di comprendere quali di essi offrono dei rendimenti più alti. I preferiti degli italiani soprattutto in prospettiva di una nuova nascita sono i Buoni minori con rendimento annuo pari a 6%. Il Buono Premium destinati a coloro che sono titolari di libretto postale è pari al 3,5%.

Si scende poi a 2,75% per il Buono Ordinario, 2,50% per il Buono Rinnova con rendimento lordo e la scadenza fissata dopo quattro anni, Buono 3 × 4 e il Buono 3 × 2 con rendimento del 2,25%.