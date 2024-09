Misura la tua intelligenza: se trovi il gatto tra le case hai un cervello impressionante | In pochi ci riescono

Vuoi metterci alla prova? Cerca di trovare il gatto nascosto in queste case. Se ci riesci sei il top.

Con il freschino di questi giorni, complice dell’arrivo ufficiale della stagione autunnale, è davvero molto piacevole trascorrere del tempo nel tepore della propria casa. Splendido è preparare qualcosa di buono per noi stessi e i nostri cari nonché seguire con vivo interesse le nostre serie del cuore accoccolati sul divano, in compagnia di una tazza di corroborante te caldo.

E mentre attendiamo che il pasto si cuocia o che gli ospiti arrivino, per ingannare il tempo, possiamo sfidarci, divertendoci pure un sacco, affrontando un bel test. Non parliamo di nulla che ci possa mandare in crisi ma semplicemente di un simpatico gioco che ci permetterà anche di tornare per un attimo bambini, facendo vibrare nel nostro cuore il fanciullino di pascoliana memoria.

In poche parole dovremo solo osservare con grande attenzione questa immagine. Come possiamo notare non si tratta di una fotografia così come di un frame di un video. No, è un disegno, per altro molto carino, che non sfigurerebbe di certo, una volta ben incorniciato a regolare d’arte, nella cameretta dei nostri figli.

Starebbe benissimo, a onor del vero, anche nella nostra cucina soprattutto se è in stile rustico. Tornando a bomba sul test, che possiamo trovare fruibile sia su Solo Spettacolo che sul Quotidiano del Lazio, togliamo la suoneria dal nostro cellulare e spegniamo la radio o la Televisione.

Test di intelligenza, scova il gatto in questa immagine

Se ci può essere d’aiuto, per trovare la concentrazione, che è necessaria per affrontare qualsiasi test nella maniera più corretta e vincente possibile, possiamo sciacquarci la faccia e bere piano un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente. A questo punto facciamo un lungo respiro e dedichiamoci alla visione di questa immagine.

Quello che dobbiamo scovare, perfettamente nascosto tra questa moltitudine di case, praticamente l’una addossata all’altra, ci sta un bel gattino. Chiaro che il fatto che gli edifici siano praticamente incollati tra di loro non ci aiuta nella ricerca, creando infatti una sorta di illusione ottica dalla quale noi, per arrivare al ritrovamento, dobbiamo abbattere.

La soluzione

Detto ciò, non è comunque facile trovare il gatto dal momento che possiamo intuire la sua presenza non vedendo il suo bel musetto ma, sostanzialmente, intravedendo una sua ombra. E anche ciò costituisce un grandissimo ostacolo. La soluzione che vi sta tanto a cuore vi lascerà dunque, perlopiù, con il classico amaro in bocca.

Eccolo lì, il nostro caro gattino bianco, in alto a destra. Tuttavia non siate tristi perché, sondaggi alla mano, sono state pochissime le persone che sono riuscite a scovarlo. E ora che ne dite di provare a proporre questo gioco ai vostri figli e amici? Per renderlo ancora più accattivante potreste aggiungere un limite di tempo che ritenete più idoneo.