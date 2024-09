La scienza ora lo conferma una volta per tutte: i figli ereditano l’intelligenza solo da questo genitore

Ora a confermarlo è propria la scienza, così non ci saranno più dubbi in merito. I figli ereditano proprio da questo genitore l’intelligenza.

Quando nasce un bambino subito iniziano le scommesse e i pareri su cosa abbia preso da chi. Già dal primo momento in cui apre gli occhi si cerca di capire se assomiglia più alla mamma o più al papà, se ha preso qualcosa da nonni, zii e tutto il imparentato. Un gioco a cui in effetti nessuno e dico proprio nessuno si sa sottrarre.

La curiosità maggiore è ovviamente quale sarà il suo carattere, se sarà un bambino tranquillo, se sarà molto vivace o estremamente solitario. Ovviamente tanto la mamma quant’è il papà possiederà le caratteristiche che poi si vedranno nel piccolo.

Anche la scienza si è impegnata nel cercare di capire come i bambini assumono alcuni tratti del carattere piuttosto che altri. In particolare quello che ci si chiede a chi dei due genitori dona l’intelligenza ai propri figli.spesso quando vi sono scaramucce tra moglie e marito, si finisce per dire che i peggiori rate del carattere appartengono ad uno piuttosto che all’altro.

Eppure la scienza adesso ci dice che, il bambino ha preso l’intelligenza proprio da uno dei due genitori, scopriamo allora qual è la verità.

Cosa ci dicono le ricerche

Nel corso degli anni non sono state poche le ricerche che si sono susseguite sull’argomento della trasmissione del DNA e di alcuni tratti psicofisici del bambino.andando nello specifico è stato possibile vedere che alcuni geni si sviluppano nella corteccia cerebrale dove i recettori non trovano tracce dei geni dell’altro genitore.

Considerando che la corteccia cerebrale e ciò che è realmente determinante sulle funzioni cognitive è semplice immaginare che il genitore dominante sia quello che abbia donato l’intelligenza ai propri piccoli. Questo però influisce su quella che sarà la personale intelligenza del bambino solo tra il 40 e il 60%, buona parte del lavoro lo farà anche l’ambiente, gli stimoli a cui si sottoporrà il bambino nel corso di tutta la vita.

Ma quindi chiede all’intelligenza al nuovo nato?

Non ci resta quindi altro che rispondere a questa domanda. Non ce ne vogliano i papà ma secondo la scienza l’intelligenza viene donata al figlio dalla madre, andando a sconfessare anche il classico detto “tale padre tale figlio“. Proprio nella corteccia cerebrale di cui hanno parlato in precedenza, gli unici geni che vengono ritrovati sono quelli della mamma.

Quindi, anche se purtroppo a livello estetico il bambino costruirà il papà di intelligenza sarà tutto tua mamma. Quindi non essere fare donne, avrete di che essere felici.