Trovare soldi per terra, se te li intaschi cosa succede davvero: altro che fortuna | La legge non ammette ignoranza

Pensi di essere stato fortunato a trovare del denaro a terra? Se li intaschi ti potrebbe succedere proprio questo.

Può capitare veramente a chiunque di trovare del denaro a terra, proprio come può capitare di perdere il proprio portafoglio. Quando ci cade il portafoglio e non lo si trova si spera sempre che ci venga riportato per evitare tutte le scocciature del caso. Allo stesso modo, lo si vuole indietro anche per via del denaro presente al suo interno, perchè in fondo, sappiamo bene quanto non trovare più dei soldi può essere problematico.

Ma allora, se per noi perdere denaro è un così grande problema, per quale motivo non facciamo attenzione a quello che facciamo quando troviamo dei soldi?

Perchè sull’argomento la popolazione si divide in 2, c’è chi si terrebbe i soldi, senza nemmeno pensarci sopra 2 volte e chi, invece, preferisce trovare il proprietario e restituire tutto. Non si tratta solo di civile convivenza, ma molto di più, infatti ci sono delle regole specifiche a riguardo, che dovrebbero essere seguite.

Non tutti sanno il rischio che corrono nel caso in cui si decide di intascare il denaro che si trova. Allora cerchiamo di comprendere cosa ci dice la legge.

Vi è un obbligo che in molti non rispettano

La realtà è che c’è un obbligo da parte di coloro che trovano qualcosa che non gli appartiene, ovvero, restituire il denaro, senza nemmeno pensare di poter spendere quei soldi. L’obbligo di restituzione vigerebbe tanto nel caso in cui si trovino soldi in un portafoglio con dei documenti, sia che invece, vi siano in strada solo banconote.

In linea generale si consiglia sempre di restituire il tutto presso la caserma dei carabinieri o della polizia municipale in modo che possano procedere restituendo il tutto al proprietario. Nel caso in cui si trovi del denaro senza documenti, allora la restituirlo presso l’ufficio oggetti smarriti del Comune, in modo tale che il proprietario possa provvedere alla rivendica dei suoi averi.

E se me li tengo cosa succede?

A questo punto ci si chiede, nel caso in cui si decida di tenersi il denaro, che cosa può mai succedere? Secondo quanto previsto dalla legge, il rischio è quello di una sanzione pecuniaria. Un provvedimento previsto per chi, trova del denaro ma non fa di tutto per cercare di trovare il proprietario. Questo vale sia che si trovi del denaro che un portafoglio.

Nel caso in cui si metta in moto il procedimento risarcitorio, allora sarà il giudice a decidere quanto il cittadino indisciplinato dovrà risarcire. In genere dipende dall’importo trovato e dall’effettivo comportamento messo in atto.