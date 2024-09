Bollette, ti spettano fino a 450 euro di bonus: la legge parla chiaro | Lo Stato finalmente l’ha reso ufficiale

Si possono avere ben 450 euro di bonus per le bollette, finalmente lo Stato ha reso tutto ufficiale proclamando il sostegno economico.

Il contro per l’energia elettrica, probabilmente è quello che maggiormente preoccupa tutte le famiglie italiane. Con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno, probabilmente si consumerà un quantitativo di energia maggiore. Purtroppo si tratta di un processo ormai consolidato, a cui facciamo fonte anno dopo anno.

Se durante il periodo estivo a destare preoccupazione per il consumo di energia elettrica è il condizionatore, durante i mesi invernali si ha un maggiore utilizzo dell’illuminazione, ma probabilmente anche del condizionatore se esso ha la funzione di riscaldamento. Quindi sembra semplice capire che alle porte dell’autunno che sta per arrivare la preoccupazione continua a salire.

Nonostante il mercato libero ci dovrebbe offrire la possibilità di risparmiare, con delle compagnie che offrono dei prezzi veramente concorrenziali, purtroppo la verità è che dovremmo far fronte ha delle spese piuttosto elevate. Nonostante ormai si debba essere abituati a tutto questo, si spera sempre che ci possa essere la possibilità di sfruttare un qualunque bonus.

Se del bonus sociale ormai se ne parlerà a gennaio, con il nuovo anno e con entrata in vigore della nuova legge di bilancio, attualmente ci si può consolare con un bonus di 450 € che spetterà però solo una parte della popolazione.

450 € grazie alla legge che ne offre la possibilità

La verità è che purtroppo non tutti i cittadini conoscono le agevolazioni di cui possono beneficiare.nel caso specifico i 450 € di cui si parla, possono essere goduti da buona parte della popolazione. Tutti i particolari possono essere eletti sul sito di Arera, ma in tanto è possibile affermare che esso viene calcolato in base ad alcuni parametri specifici, come: potenza contrattuale, la possibile presenza di apparecchiatura elettromedicale in casa, tempo di utilizzo giornaliero.

A determinare l’importo che può andare da un minimo di 139 € a un massimo di 450 €, che viene riconosciuto direttamente sulla bolletta è diviso su 12 mesi, sono gli uffici addetti.

Tutte le specifiche del caso

In particolare, possono beneficiare di questi 450 € sulla bolletta per l’energia elettrica tutti coloro che godono dei benefici della legge 104 e che hanno bisogno di uno specifica assistenza derivante da apparecchiature che consumano un quantitativo elevato di energia elettrica.

Per provvedere al pagamento del bonus, sarà indispensabile che vi sia una certificazione Asl, in grado di determinare i parametri su cui basare il calcolo. Questa è una normativa vigente ormai da molti anni, ma che in pochi ancora oggi conoscono.