Bolletta, questo è l’elettrodomestico che ti consuma più energia di tutti (anche da spento) | Stacca la spina subito

Bolletta, è lui che ti fa spendere un sacco di soldini in consumi. Pure da spento incide un sacco.

Anche a questo giro la bolletta dell’energia elettrica è assai salata. Ok, come si suol dire, in maniera decisamente colorita, ci avrai ormai fatto il callo. Fatto sta che solo all’idea di dover sborsare ancora tanti soldini per il suo pagamento ti lascia senza fiato. In ogni caso dovrai pagare, volente o meno.

Può anche essere che hai scelto l’opzione, decisamente molto comoda, che ti venga addebitato il pagamento direttamente sul tuo conto corrente che, nel frattempo, sta diventando sempre più vuoto. Ora poi che dobbiamo provvedere pure ad altre spese, tra cui quelle scolastiche, ciò accadrà con ancora maggior frequenza, Ergo, è meglio correrei subito ai ripari.

In che maniera? Cerando di verificare, in tutta calma, dove sbagliamo in maniera precipua per giungere a consumi tanto elevati per quanto concerne l’energia elettrica. In primis, siamo certi di spegnere sempre la luce quando usciamo da una stanza. Inoltre, perché non utilizziamo maggiormente quella naturale, quando chiaramente possibile?

Oltre a ciò cerchiamo di non utilizzare a go go il forno principale nella modalità di cottura statica ma piuttosto puntiamo a quella ventilata che è ben più economica. Difatti quest’ultima sfrutta una sola resistenza al posto di due. E spegniamolo, tenendolo chiuso, quando mancano pochi minuti alla doratura finale.

Bolletta, occhio a come usi l’energia

Veniamo ora alla lavatrice e alla lavastoviglie che solitamente, soprattutto se facciamo parte di una famiglia alquanto numerosa, azioniamo anche tutti i giorni nonché pure più volte. La prima cosa da badare è che partano sempre a pieno carico. Bene è anche puntare su programmi veloci e, soprattutto nel primo caso, che non sfruttino acqua particolarmente calda.

Per quanto concerne il frigo sappiamo che deve rimanere costantemente acceso per conservare il cibo al suo interno. Tuttavia se vogliamo che consumi meno e funzioni meglio, cerchiamo di posizionarlo lontano da fonti di calore sia dirette che indirette. In ogni caso sono altri gli elettrodomestici che possiamo considerare killer. Consumano un botto pure da spenti.

Gli elettrodomestici killer anche da spenti

Parliamo di quelli che lasciamo attaccati alla presa di corrente, nonché alle eventuali e assai comode ciabatte, quelli sia grandi che piccoli, che perlopiù affollano le nostre cucine, ma che non stiamo usando. Occhio poi a lasciare in modalità stand by televisori e pc per ore intere. Forse non ci pensate ma sono loro che possono incidere in maniera pesante sui costi da sostenere in bolletta.

Attenzione pure a lasciare incollato alla presa di corrente lo spinotto per la ricarica del cellulare o di altri dispositivi elettronici. Chiaro che se facciamo ciò è per una questione di praticità. Il punto è che lasciandoli così la corrente viaggia forte, anche perché tendiamo pure a lasciare in carica un po’ troppo a lungo soprattutto il nostro telefonino, con buona pace della batteria che tende così a rovinarsi sempre più.