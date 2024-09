Bando pubblico, posto a tempo indeterminato e non serve neanche la laurea: ti metti a posto per tutta la vita

Nuovo bando di concorso che ti permette di accedere a un contratto a tempo indeterminato senza nemmeno il bisogno della laurea.

Altro bando di concorso aperto per tutti coloro che sono alle ricerche di un’occupazione a tempo indeterminato. Non molti giorni fa, molti avranno letto la notizia del bando di concorso per entrare come autisti al Ministero della giustizia, questa volta il ruolo per cui si cerca nuova personale è completamente diverso dai concorsi precedenti.

Il mese di settembre è un mese di nuove ripartenze e questo ovviamente vale anche per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione e che sono interessati a prendere parte a uno dei concorsi pubblici aperti.

In questo 2024 sono stati veramente tanti i concorsi e i posti di lavoro aperti alla cittadinanza italiana. Tanti gli uffici che sono alla ricerca di nuovo personale affinché si possa andare a sostituire coloro che hanno deciso di accedere al pensionamento. I concorsi che si apriranno in questo mese, permetteranno a tutti coloro che saranno scelti di intraprendere la nuova carriera già a partire dagli ultimi mesi del 2024.

Ricordiamo che in alcuni casi le graduatorie finali, possono prevedere la possibilità di avere delle riserve, ovvero coloro che entreranno nel caso in cui uno dei vincitori del concorso dovesse rinunciare al posto. Attualmente le ricerche per il nuovo bando sono su tutto il territorio italiano.

Ecco il nuovo bando che in molti aspettavano

Sul sito ufficiale dei concorsi pubblici per titoli e esami è possibile andare a ritrovare il nuovo bando per quello che riguarda il personale ATA 2024. Il contratto di lavoro che viene messo a disposizione a tempo indeterminato e a tempo pieno e il profilo per cui si va alla ricerca di nuovi dipendenti e quello professionale di operatore ex area uno. Ovviamente a disciplinare il rapporto con i propri superiori saranno i contratti collettivi nazionali del lavoro nel settore dell’istruzione.

Per poter prendere parte al concorso, è sufficiente essere in possesso del diploma triennale di un istituto professionale o quinquennale per quello che riguarda i percorsi di studi liceali.

La scadenza per l’invio delle domande e cosa sapere

Purtroppo, nonostante l’importante partecipazione è prevista per tale bando, il numero di posti a disposizione dei candidati e di 1. L’ultima data utile per l’invio della domanda è fissata per il 2 ottobre alle ore 23:59. Per poter avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a protocollo@abaq.it.

Sul bando completo, è possibile reperire maggiori informazioni su quello che riguarda i requisiti e le tempistiche di inserimento nel posto di lavoro.