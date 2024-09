2 euro rare, non pagare mai con queste monete perchè valgono un patrimonio: occhi aperti

Attenzione ai 2 euro che dai al bar per pagare il tuo caffè, potrebbero essere rare e tu non lo sai. Ecco quelle che non dovresti proprio mai spendere.

Gli appassionati dei numismatica sanno bene che ci sono alcune monete che possono avere un valore ben più elevato rispetto a quello nominale. Ci sono i veri amanti di quello che potremmo definire un hobby, che conoscono perfettamente quelle che sono le monete che possono sfruttare un importo non di poco conto.

I veri esperti ci dicono che nel momento in cui ci si reca in un negozio o al bar a fare colazione e si vuole pagare con delle monetine, occorrerebbe prestare attenzione a quelle che diamo al barista.spesso ci sono monete che ci sembrano uguali a tutte le altre, invece non lo sono affatto. In una semplice moneta ci può essere un valore molto diverso rispetto a quello che si conosce.

Occorre chiarire immediatamente una cosa, soprattutto per chi ancora non conosce bene il settore della numismatica, non hanno valore solo le antiche monete, ma anche quelle attuali.

Il valore economico, l’infuori di quello nominale, viene determinato in base alle caratteristiche della moneta stessa. Ci sono monete da due euro che possono avere una valutazione non indifferente. Nella maggior parte dei casi però occorre trovare l’esperto per la valutazione, ovvero affidarsi a delle aste online per comprenderne il valore.

Cosa distingue una moneta rara da una qualunque

Probabilmente può essere interessante capire cosa distingue una moneta veramente rara da quelle di utilizzo comune. In realtà sono molti gli elementi che incidono sul valore della moneta stessa. Innanzitutto il numero di esemplari che è possibile trovare in circolazione, più la moneta ha una tiratura limitata, maggiore sarà il suo valore economico.

Inoltre, sono in grado di acquisire valore tutte quelle monete che sono state coniate con degli errori, si riferiscono a degli specifici eventi storici. Ad esempio ci sono monete che riguardano il Giubileo che possono veramente renderti ricco.

Una moneta da due euro imperdibile

Tra le monete che possono avere un importante valore, ci sono quelle da due euro. Nello specifico ci riteniamo a dei particolari modelli di questa specifica moneta. I 2 euro che sono stati emessi dalla Finlandia nel 2004 dalla Slovenia nel 2007, segnano il debutto di questi paesi nel sistema dell’euro.proprio per questo motivo possono avere un valore maggiore.

Ma i due euro veramente rari sono quelli di Grace Kelly, essi sono stati emessi nell’anno del 25esimo anniversario dalla scomparsa della tanto amata principessa di Monaco. Il loro valore sembra assestarsi intorno ai 2000 €, e potrebbe addirittura salire. Altrettanto importanti sono le monete da 2 euro emesse nel 2025 dalla città del Vaticano per celebrare la Giornata mondiale della gioventù di Colonia, essa con soli 1000 esemplari può valere fino a 300 €. Stesso destino per i 2 euro emessi nel 2004 da San Marino raffigurante lo storico numismatico Bartolomeo Borghesi. Infine per la Francia imperdibile è la moneta da 2 euro raffigurante Asterix e Obelix.