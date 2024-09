Whatsapp, il metodo legalissimo per scoprire dove si trova qualcuno: in un secondo è fatta

WhatsApp, così scopri dove si trova in quel momento chi vuoi. Lo consente la Legge.

Se parliamo di WhatsApp sappiamo tutti quanti che stiamo parlando di un app messaggistica molto amata e utilizzata da tutti quanti. Ogni giorno la prendiamo in viva e costante considerazione sia per motivi prettamente lavorativi che altri privati. Diciamo che ormai è davvero dura, se non per certi versi addirittura impossibile, pensare di fare a meno di lei nella nostra quotidianità.

Ed è per tale motivo che quando è in down andiamo in men che non si dica in tilt e iniziamo a protestare sul disservizio scrivendo post spaventati ma anche al vetriolo sulle varie piattaforme Social. E nel farlo non ci rendiamo conto che anche lì, in quei luoghi virtuali, potremmo tranquillamente comunicare, pure in privato, con le persone.

Fatto sta che tu ormai ti sei abituato da tempo a puntare su WhatsApp e adesso se devi fare una call di lavoro o sentire un amico, o ancora vuoi sfogarti con una persona cara, punti alle note vocali, in certi casi infinite, oppure alla classica videochiamata grazie a questa applicazione rigorosamente free.

Come sono gratis tutti i numerosi aggiornamenti che sono aumentati nell’ultimo periodo e hanno riguardato non solo interessanti migliorie a livello di grafica ma soprattutto nuove funzioni, come l’aggiunta dello Stato, oppure l’allargamento a livello numerico di persone partecipanti ai famosi gruppi.

WhatsApp, da oggi puoi localizzare una persona

Altro aspetto molto interessante è quello di poter inviare file anche di grandi dimensioni nonché dei più disparati formati senza per forza di cose ricorrere all’email. Ciò è chiaramente molto comodo soprattutto se andiamo di corsa o siamo fuori casa o ufficio. E per i pù giovani la grande scelta di emoticon rappresenta poi una vera e propria manna dal cielo.

Da non sottovalutare è anche l’arrivo di WhatsApp Web che ci consente di utilizzare il servizio anche sul nostro pc, rendendo così l’esperienza ancora più agile soprattutto a scopi lavorativi. Ed è anche in seguito a ciò che molti, stanchi magari di alcune bugie dette da loro colleghi o sottoposti, hanno iniziato a chiedersi se potevano scoprire tramite questa app dove realmente si trovassero in quel momento.

Grazie a lei scopri tutto quanto, è legale

Cominciamo con il dire che il trucchetto che noi vi consigliamo è molto facile da applicare e assolutamente legale. Dovreste semplicemente scaricare un’altra app sul vostro dispositivo. Si tratta di IPLogger. Grazie ad essa, possiamo infatti, come è facile evincere fin dal nome, il codice Ip del telefonino della persona che volete controllare.

Tuttavia codesto metodo funziona solo se costei ha lasciato in funzione l’opzione GPS e se clicca sul link che riceverà in chat, proprio su WhatsApp. Insomma, ora abbiamo un motivo in più per non aprire link che non conosciamo, non solo per la viva paura di ricevere virus ma anche di essere controllati e spiati.