Test d’intelligenza, l’albero che scegli rivela se sei davvero un genio: in pochissimi selezionano questo

Test d’intelligenza, scegli il tuo albero e io ti dirò chi sei. Rimarrai basito.

I test ci piacciono e pure molto, soprattutto se ci permettono di sfidare noi stessi e di scoprire quei lati di noi che tendiamo a nascondere agli altri oltre che alla nostra persona. Ed è per tale motivo che sarebbe meglio in primis affrontarli da soli, in tutta calma. Non dobbiamo dunque perdere la concentrazione e prenderci qualche minuto tutto per noi per riuscire ad seguirli come si deve.

Sorseggiamo dunque piano un bicchiere di acqua liscia a temperatura ambiente e silenziamo un attimo il cellulare. Aguzziamo la vista e rilassiamoci. Ora osserviamo questa meravigliosa immagine, decisamente adatta al periodo autunnale che ci sta ormai avvolgendo tra le sue braccia. Difatti possiamo ammirare tanti alberi, l’uno accanto all’altro.

Indubbiamente sono tutti quanti molto graziosi e colorati. Ci mettono addosso un gran senso di allegria misto però a una velata malinconia che, secondo molti, è propria della stagione attualmente in corso. Alcuni forse sorrideranno pensando che sembrano disegnati da bambini molto abili nell’arte del disegno mentre si trovano all’asilo.

Altri ancora magari penseranno che non sfigurerebbe affatto come quadretto, dopo averlo incorniciato con una cornice bella colorata, nella camera dei propri ragazzi o del proprio ufficio casalingo. Al di là di tutte queste considerazioni, c’è anche da dire che la scelta non è per nulla facile. Fatto sta che soltanto uno possiamo sceglierne.

Test d’intelligenza, scegli uno fra questi alberi

Piccolo scoglio da superare è poi il fatto che non esiste, a onor del vero, un limite temporale durante il quale dobbiamo fare la nostra scelta. In ogni caso è bene non dormirci sopra, come si dice in gergo, ma piuttosto decidere dopo non più di 30 o al massimo 35 secondi. Se, tuttavia, riusciamo anche prima, è ancora meglio.

Dunque affidiamoci al nostro istinto, o se preferiamo, alla nostra pancia o al nostro cuore e pronunciamo il numero relativo all’albero prescelto. A ciascuno è legato un verdetto riguardo alla nostra intelligenza, come è facile evincere fin dal titolo di questo speciale, colorato e avventuroso test.

I responsi

In realtà vi abbiamo fatto un piccolo scherzetto. Difatti la sentenza, per così dire, riguarda semplicemente le file degli alberi e non uno singolo. Se, comunque sia, ne avete scelto uno che fa parte della prima fila, sappiate che siete dotati di una tipologia di intelligenza logico matematica. Ergo siete persone molto razionali, lucide e concrete.

Se, invece, avete optato per uno che fa parte della seconda, vuol dire che appartenente alla schiera di quegli individui che sono dotati di una spiccata intelligenza emotiva. Indubbiamente siete molto sensibili ed empatici. Inoltre risultate parecchio carismatici e le persone ideali alle quali aprire il proprio cuore.