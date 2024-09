PEC gratis, per averla ti basta lo SPID: se segui questa procedura l’attivi in un attimo | Ti semplificherà molto la vita

Puoi avere la PEC completamente gratis grazie al tuo SPID. Ovviamente per l’attivazione è semplicissima, ecco cosa sapere.

Come ben sappiamo la tecnologia ha preso un grande posto nella nostra vita quotidiana. La utilizziamo in maniera costante in maniera più efficace in assoluto, cercando sempre di riuscire a trarne il meglio difendendosi da quelli che sono i suoi, pochi, ma comunque presenti, punti negativi.

Certo non sempre è semplice, ma negli ultimi mesi ci sono state implementazioni che dovrebbero permettere di utilizzare la tecnologia a nostro completo favore. Quello che è certo è che, tutti gli aspetti della nostra vita sono, di recente cambiati.

Tra ciò che è cambiato c’è sicuramente il modo di comunicare che adottiamo. Non vorremmo tornare troppo indietro parlando del piccione viaggiatore o addirittura dei messaggi nella bottiglia, ma si è passati dalle comunicazioni cartacee a quelle via mail e adesso si cambia di nuovo.

Un cambiamento che riguarda sia le modalità di comunicazione, sia la possibilità di farsi identificare da un’ente pubblico. Tutto passa attraverso il web e ci si dovrebbe chiedere se effettivamente si è pronti ad accogliere il cambiamento che, secondo notizie recenti, sarebbe anche in grado di far risparmiare ingenti somme.

SPID e PEC, ma cosa sono?

Cerchiamo a questo punto di fare chiarezza. Quando si parla di SPID ci si riferisce alla propria identità digitale. Essa può essere utilizzata in maniera molto semplice, per riuscire ad accedere su tutte le piattaforme istituzionali. Per poter avere lo SPID è stato indispensabile concludere dei contratti con i propri dati personali.

La PEC invece è un servizio molto più vecchio, ormai abbiamo imparato da tempo a farci i conti. Si tratta di una mail certificata che ci permette di inviare delle comunicazioni ufficiali, andando a sostituire anche quelle che sono le vecchie e fuori tempo per il mondo attuale.

Puoi avere la PEC gratuita

Per tutti coloro che hanno uno SPID è possibile avere una PEC in maniera completamente gratuita per riuscire a comunicare con le istituzioni. Un’opportunità che non dovrebbe essere sprecata considerando l’importanza di avere la possibilità di accedere a una mail certificata, servizio che fino ad oggi era offerto solo ed esclusivamente a pagamento.

Ad offrire la possibilità SpidMail piattaforma che permette di aprire una PEC free. Anche in questo caso l’accesso sarà possibile solo utilizzando lo SPID. Il servizio viene messo a disposizione da Namirial e la PEC può essere utilizzata in maniera molto semplice, con pochi click.