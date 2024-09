Tasse, la più odiata dagli italiani è in scadenza: pagala in tempo o scattano sanzioni pesanti

Scade a breve quella che è la tassa più odiata in assoluto dagli italiani. Per evitare sanzioni pesanti è bene provvedere subito al pagamento.

Le tasse sono un argomento che tocca da vicino tutti gli italiani in maniera indistinta. Purtroppo sappiamo bene che il nostro paese è forse quello con la maggiore incidenza della tassazione sull’economia in generale, qualcosa su cui si dibatte ormai da moltissimo tempo e che impegna tutti gli italiani.

Che si sia titolari di un’azienda, liberi professionisti, ovvero dei dipendenti, ci sono degli importi che ogni anno non si può fare a meno di pagare. In questa maniera la tasse incidono profondamente sul bilancio familiare.

Agosto, ad esempio, è stato un mese molto impegnativo, sotto il profilo economico, per tutti gli italiani liberi professionisti e titolari d’azienda che hanno visto arrivare le scadenze di un gran numero di pagamenti che hanno influito notevolmente sul guadagno totale. Adesso però, la platea, per il mese di settembre si amplia.

Di ritorno dalle vacanze, mentre il Governo lavora alla nuova Legge di Bilancio, ognuno di noi fa i conti con una delle tasse più odiate, che sta arrivando a scadenza, ecco di cosa si tratta.

La scadenza sembra ormai essere vicina

Sappiamo bene quanto sia importante rispettare le scadenze dei pagamenti a cui occorre far fronte, per evitare di vedersi addebitare degli importi extra. Ecco per quale motivo è importante tenere bene a mente quali siano le scadenze di ogni singolo obbligo fiscale. Tra le scadenze che si avvicina ecco quella del bollo auto, forse una delle tasse più odiate dall’automobilista, che però deve pagarla per evitare sanzioni.

Il bollo auto è un’imposta regionale il cui importo è deciso in base alla tipologia di automobile per cui si provvede al pagamento. Le scadenze anche differiscono di regione in regione e spesso sapere quanto si andrà a pagare sarà quasi impossibile. Innanzitutto occorre controllare la potenza del motore, il costo in questo caso cambia a seconda della classe ambientale del mezzo.

Esenzioni e sanzioni per chi non paga

In linea di massima il bollo auto deve essere pagato da tutti i possessori di automobili, fatta eccezione per coloro che possono godere di esenzione. Sono esenti dal pagamento le automobili ibride, elettriche e coloro che godono dei vantaggi della legge 104, anche se in questo caso l’auto deve essere adibita alla mobilità della persona disabile.

Nel caso del bollo auto che scade a settembre, il pagamento può essere fatto tra il 1 e il 31 di ottobre, il pagamento può avvenire negli uffici postali, agli ATM abilitati e nei punti vendita sia Sisal che Lottomatica. Nel caso in cui non si provveda al pagamento si rischia di dover pagare gli interessi di mora applicati, ovvero si va incontro al rischio di fermo amministrativo.