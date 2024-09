Cellulare, mai metterlo in carica in questo modo: dopo qualche mese è completamente da buttare

Cellulare, non caricarlo mai così se non vuoi comprarne un altro a stretto giro.

Con la fortissima crisi che vige ovunque sarebbe assolutamente da evitare l’acquisto di un nuovo telefonino. Anche perché, parliamoci molto chiaramente, non si tratta di una spesa da prendere a cuore leggero. E ora che è ormai giunto l’autunno di costi da onorare ce ne sono parecchi, compreso quelli relativi alla scuola.

E poi, a stretto giro, bisognerà pensare pure al riscaldamento, altra bella e pesante gatta da pelare. Tornando al nostro cellulare, se vogliamo donargli una lunga vita cerchiamo di prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti. In primis non lasciamolo mai vicino a fonti di calore, sia dirette che indirette, che possono mandarlo in men che non si dica in tilt.

La stessa cosa è da dire se parliamo di gradi eccessivamente bassi e che raggiungono lo °0. Ricordiamoci poi che gli sbalzi di temperatura in generale sono assai deleteri per la sua batteria che è uno degli aspetti più importanti del nostro apparecchio. Pertanto quando ne scegliamo uno verifichiamo per prima cosa questa sua caratteristica.

Certo, possiamo anche cambiarla ma, come molte testimonianze presenti sui Social lo testimoniano, non sempre, come si suol dire, il gioco vale la candela. Inoltre può essere che per il cambio ci voglia molto tempo. Dunque è meglio cercare di mantenerla in forma seguendo alcuni altri semplice ma, nel contempo, fondamentali suggerimenti.

Cellulare, occhio a come lo carichi e scarichi

Di certo quando lo avremo appena acquistato noteremo che la durata della batteria sarà ottima. Pian piano però verificheremo che il telefonino si scaricherà con maggior frequenza. Ciò è assolutamente normale soprattutto se tendiamo a lasciare aperte e operative un sacco di app con tanto di notifiche.

Oltre a ciò se abbiamo l’abitudine di giocare nei momenti di pausa dal lavoro con i classici giochini scaricati è ovvio che lo scaricamento possa avvenire in tempi record, così come se utilizziamo il nostro telefonino per realizzare video e persino montarli. E così eccoci pronti, anche più volte al giorno, a ricaricare il dispositivo.

Gli errori da non fare più

Chiaro che non sia il massimo compiere codesta operazione più volte al giorno. Inoltre può essere che talvolta lo facciamo semplicemente perché abbiamo la fissa di avere la carica al 100%, soprattutto se dobbiamo uscire di casa. E così lasciamo sia il cellulare che il suo spinotto perennemente incollati alla corrente, non solo di notte.

In codesto modo non solo spenderemo un botto di corrente ma pure, alla lunga, rovineremo gravemente la batteria. Capite dunque bene che quando dormiamo non sarebbe il massimo compiere l’azione di ricarica ma, al contrario, staccare dalla presa lo spinotto quando il telefonino è carico. E carichiamolo magari quando arriva al 30% o al 20%, senza mai farlo arrivare allo 0%. Anche ciò non è infatti un toccasana per la salute della sua batteria.