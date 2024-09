Bonifico bancario, sopra questa cifra scattano subito i controlli: non c’è via di scampo

Bonifico bancario, occhio a quel che fai! Sopra questa cifra bella precisa ti fanno le pulci.

Con i soldi non si scherza. Indubbiamente senza di essi è sostanzialmente impossibile vivere una vita degna, Ed è per tale motivo che dobbiamo lavorare. Il fatto è che, con la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese, non è così facile avere un’occupazione, soprattutto stabile e che ci permetta di arrivare indenni alla fine del mese.

Non per nulla le spese, tra fisse, variabili e impreviste, sono sempre tantissime oltre che assai onerose. E se capita, come per la verità sta accadendo a molti, di perdere il posto e di trovarsi così, anche da un momento all’altro, a spasso allora sì che diventa praticamente impossibile onorarle tutte quante.

Certo, il Governo, sia attuale che passato, ha indetto variati aiuti, sotto forma di Bonus ma anche talora di Super Bonus, per cercare di dare una mano alle famiglie maggiormente in difficoltà, ma tutti ciò il più delle volte non basta. E così il denaro presente sui nostri conti corrente diminuisce sempre più.

Anzi, dobbiamo pure evitare come la peste che vada in rosso, seguendo i tempestivi consigli del nostro referente di fiducia in Banca. Detto ciò, è anche lui stesso che può permetterci in guardia da altri pericoli che possiamo incontrare nel nostro cammino in questo periodo a livello sempre di denaro.

Bonifico bancario, occhio a quel che fai

E fra questi c’è da annoverare la questione dei bonifici sia di entrata che in uscita. Per prima cosa sottolineiamo che essi sono perfettamente tracciabili e che quindi non possiamo in alcun modo tenerli nascosti. E questo può rivelarsi un Bene ma anche un Male se non rispettiamo una regola ben precisa.

In sostanza non possiamo né effettuare né ricevere somme fin troppo elevate soprattutto se solitamente abbiamo pochi soldi sul conto. Chiaro che se improvvisamente lievita ciò induce chi di dovere a fare dei controlli. Ecco perché anche in linea di massima non dovremmo mai superare il limite concesso. Sapete a quale cifra esattamente corrisponde?

Il tetto da non superare mai

Parliamo di 5mila euro. Tuttavia può essere che noi effettuiamo un pagamento importante relativo a un lavoro da pagare a un professionista o che siamo noi a doverlo ricevere. In tal caso, nella causale, segnaliamo pure il numero della relativa fattura. Se invece si tratta di un regalo da parte di un parente stretto, come un genitore, è necessario scrivere la parola dono sempre nell’oggetto con il grado di parentela.

Inoltre può capitare che bisogna trattare anche cifre più elevate. A quel punto è bene parlarle con il già citato nostro referente che saprà come aiutarci e compilare anche eventuali moduli per non metterci nei guai e dimostrare al Fisco e all’Agenzia delle Entrate che non c’è nulla di strano e che stiamo agendo assolutamente nella Legalità.