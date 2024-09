Assicurazione auto, famiglie in ginocchio per i nuovi aumenti: per risparmiare ti converrà vendere l’auto

Si prospettano nuovi aumenti per quello che riguarda l’assicurazione auto. Le famiglie sono ormai in ginocchio per via dei prezzi esorbitanti.

L’assicurazione auto è la croce e la delizia di tutti gli automobilisti. Sottoscriverne una è indispensabile se si vuole essere efficacemente tutelati nel momento in cui ci viene coinvolti in un sinistro stradale, ovvero, si subiscono dei danni in seguito ad altre tipologie di eventi.

Anche i contratti RC auto negli scorsi mesi hanno subito un notevole aumento e sembra proprio che non ci siano buone notizie per i prossimi mesi. I costi sono diventati veramente insostenibili per le famiglie italiane che non riuscirebbero di certo a fare a meno della propria vettura.

Conoscono bene il problema gli agenti assicurativi che si sono trovati a dover discutere con i propri clienti impreparati ad affrontare un aumento così massiccio. Eppure c’è stato un periodo in cui sembra che le assicurazioni fossero destinate a veder ridurre il loro costo, tutto merito della concorrenza, soprattutto online, ma adesso tutto sembra essere cambiato.

Quindi in un momento in cui i premi assicurativi sono arrivati alle stelle, è il momento di comprendere se c’è modo di intervenire su tutto questo.

Tutta la nazione in ginocchio

Questa inflazione influisce in maniera importante sul bilancio di ogni singola famiglia che ancora non riesce a comprendere in che modo sia possibile, per loro, riuscire a ridurre la spesa. Ci dicono di valutare diverse possibilità, di vagliare un’assicurazione online, ovvero di rinunciare a una serie di servizi accessori. Ma sarà veramente sufficiente?

Secondo i dati che arriverebbero dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, i prezzi delle assicurazioni sarebbero destinati a crescere in tutta l’Italia, con un maggior incremento nell’Italia centrale, con particolare attenzione a Roma, che avrà il 10% sui contratti. Interessante comprendere il motivo di questo innalzamento dei prezzi.

Le previsioni per il futuro e cosa causa l’aumento

Possibile che la sola inflazione determini un così importante innalzamento dei prezzi dei contratti assicurativi? In realtà buona parte della colpa la si deve dare alla rivalutazione del risarcimento per danni alla persona e quindi le nuove tabelle per quello che concerne il danno biologico. Quindi, a differenza di quello che si crede, nulla centrano le tanto poco amate automobili elettriche. Le società assicurative si giustificano affermando che vi è la necessità di mantenere sostenibile il business.

Ma per il furto? Come accennato in precedenza, non vi è alcuna buona notizia anche per il futuro, prevedendo ulteriori aumenti nei prossimi mesi.