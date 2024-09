Asciugamani, lavarli a 30 o 40 gradi è un errore da principianti: la vera temperatura deve essere solo questa

Se lavi i tuoi asciugamani a 30 o 40 gradi stai commettendo un errore veramente gravissimo. Ecco la verità sulla loro pulizia.

Fare il bucato nel modo corretto è oltremodo importante non solo per riuscire ad avere dei capi che siano effettivamente puliti, ma anche per scongiurare la possibilità che siano maleodoranti anche dopo l’asciugatura. Ci sono alcuni elementi del nostro bucato che devono essere trattati in maniera specifica, il motivo è molto semplice, questi capi possono diventare dei veri e propri ricettacoli di batteri.

Questo è il principale motivo per cui è indispensabile prestare particolare attenzione agli asciugamani, quando sporchi essi possono diventare un vero e proprio ricettacolo di batteri e averne cura è importante.

Siamo tutti abituati ad utilizzare la nostra lavatrice in maniera quotidiana, ma forse per alcuni capi procediamo in maniera fin troppo superficiale. Curiosando sul web è possibile trovare moltissimi consigli per quello che riguarda la corretta pulizia degli asciugamani.

L’errore più grande che possiamo commettere è quello di sbagliare i gradi dell’acqua con cui si procede al lavaggio, ovvero la tipologia di programma e il sapone scelto per la pulizia. Sapere le modalità corrette si rivela oltremodo importante per riuscire ad avere degli asciugamani perfetti.

Il modo migliore per lavare gli asciugamani

Innanzitutto è importante che gli asciugamani vengano lavati da soli, senza inserire nel lavaggio altri capi di abbigliamento che, alle temperature a cui gli asciugamani vengono lavati potrebbero danneggiarsi. Inoltre è importante separare le diverse tonalità per il lavaggio, in modo che non si ottengano dei veri e propri disastri.

Importante è il detersivo da scegliere, mai esagerare con le qualità e scegliere un detersivo non troppo aggressivo ma comunque igienizzante. Un trucco per avere asciugamani sempre morbidi è quello di inserire nel cestello del bicarbonato, questo eviterà che la durezza dell’acqua danneggi i tessuti.

Ma a quanti gradi si lavano gli asciugamani?

Quindi si rivela indispensabile riuscire a seguire delle semplicissime regole. Per riuscire a lavare gli asciugamani in spugna nella maniera corretta, è possibile impostare il ciclo asciugamani, nel caso in cui la nostra lavatrice ne sia dotata, altrimenti cotone. Per quello che riguarda la temperatura non dovrebbe mai scendere sotto i 60 gradi.

Probabilmente per le asciugamani colorate nei primi lavaggi si vedrà perdere un po’ di colore, ma nulla di preoccupante, la motivazione è da ricercare in quelli che sono i colori in eccesso presenti nel capo. Indispensabile, nel caso in cui si utilizzi l’asciugatrice, trovare un programma che sia adatto agli asciugamani.