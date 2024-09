Selfie vietati, ora insieme alla foto ricevi anche una multa salatissima: non provarci o sei fritto | Metti via lo smartphone

Selfie vietati, occhio o ti ritrovi in tasca una bella multa!

Siamo l’esercito dei selfie, cantava un successo estivo. E in effetti ormai di loro non possiamo più sostanzialmente farne a meno. Non per nulla quando andiamo a fare una passeggiata da soli o in compagnia abbiamo quasi sempre in mano il nostro telefonino per immortalare bei momenti sia tramite qualche scatto che video.

Il tutto poi, ovviamente, lo condividiamo sui nostri profili Social che sono diventati sempre più una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i cosiddetti vip. Fatto sta che ci sono ormai tantissime persone, non solo giovani e giovanissimi per la verità, che hanno deciso di lavorare in questo campo.

E per guadagnare soldini sono disposti quasi a tutto. Fondamentale è creare il proprio pubblico che deve poi, pian piano, fidelizzarsi sempre più. Lo scopo è di aumentare il proprio numero di followers che poi devono pure commentare i vari contenuti caricati con la speranza che diventino pure virali.

Così, oltre a monetizzare i propri profili, è facile pure essere notati da realtà o aziende che sono interessate a una collaborazione proponendoci di lavorare con loro come testimonial. Ed è quello che fanno gli influencer il cui numero è in sostanziale espansione. Inoltre non si occupano più, come all’inizio, solo di Moda e di Bellezza.

Selfie vietati, occhio o ti multano

Diciamo pure che, come si dice in gergo, in giro c’è un po’ di tutto. In tantissimo poi si occupano di Food visto che, sondaggi e dati alla mano, è un ambito che oggi non va alla grande, bensì, alla grandissima. A dimostrazione di ciò sono aumentati pure i programmi legati alla cucina, così come i talent veri e propri, trasmessi sostanzialmente da tutte le reti.

Non mancano, tuttavia, pure tantissimi che vogliono aiutarci a trovare noi stessi o darci dritte su che cosa leggere. Tuttavia per fare in maniera che noi troviamo interessante ciò che dicono in molti puntano sulla pubblicazione di fotografie di grande effetto. E parliamo soprattutto di selfie. Ora dovranno però stare più attenti a come si muovono in tale direzione.

No alle foto con gli animali selvatici

In sostanza è vietato farne insieme ad animali selvatici per la loro salute e incolumità. Parliamo, ad esempio, di cinghiali, cigni, oche e cervi. A sostenerlo è l’ Enpa. Oltre al ricevimento di una sonora multa si può anche arrivare alla pena di reclusione fino a 18 mesi per via di un possibile maltrattamento animale.

Chiaro è che se si è arrivati a questo punto è perché il desiderio di stupire è più importante di quello di rispettare gli altri esseri viventi e l‘Ambiente che ci circonda nel quale noi siamo solo ospiti. Tra l’altro, così agendo e facendo, non ci rendiamo nemmeno conto che stiamo pure attentando alla nostra salute che dipende da quella di esso.