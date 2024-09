Modello 730, recupera i 1200 euro che ti spettano di diritto: scattata la mezzanotte li perdi per sempre

Puoi recuperare 1200 euro che ti spettano di diritto grazie alla modello 730, ma devi sbrigarti prima di mezzanotte.

Dal mese di maggio i cittadini italiani hanno dovuto iniziare ad inviare la documentazione per quello che riguarda il modello 730/2024. Come tutti sapranno esso consiste nella documentazione per quello che riguarda i redditi percepiti lo scorso anno, oltre all’indicazione per quello che riguarda le spese sostenute e per cui si può aver diritto a un rimborso.

Ogni anno questo adempimento è importante, anche se, non per tutti obbligatorio. In ogni caso per rendere il compito più semplice a tutti coloro che devono provvedere all’invio del documento, l’Agenzia delle Entrate ha pensato di mettere a disposizione dei cittadini il modello precompilato accedendo al sito ufficiale. Questo non solo è un modo semplice e veloce di provvedere alla dichiarazione, ma anche e soprattutto il metodo più efficace per evitare ulteriori controlli.

In seguito alla ricezione del modello si provvederà ai conteggi e alla liquidazione degli importi a cui si ha diritto. Ma ovviamente ci sono delle scadenze da rispettare, per evitare di incorrere in sanzioni e perdere il denaro a cui si ha diritto.

L’ultima delle scadenze previste e grazie alla quale è possibile recuperare 1200 euro, sta per arrivare al termine. È indispensabile agire prima, della mezzanotte per evitare che vi siano delle brutte sorprese a riguardo. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Sta arrivando la scadenza per i 1200 a cui si ha diritto

1200 euro sul proprio conto se si rispetta la scadenza che viene indicata. Si tratta di un tornaconto di cui possono beneficiare veramente in moltissimi e che permette di recuperare una cifra non di poco conto. Si tratta di ciò che è possibile ottenere per colf e badanti. Una figura sempre più importante all’interno delle case italiane, che permette di gestire al meglio le persone bisognose di aiuto.

Per il lavorato dipendente è possibile è avere 100 euro al mese direttamente in busta paga, ottenere un conguaglio a fine anno dal datore di lavoro, ovvero, richiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Proprio a questa ultima ipotesi si riferisce la scadenza nei prossimi giorni.

A chi spetta il trattamento integrativo e come ottenerlo

I 1200 euro a cui si ha diritto si denota come trattamento integrativo e spetta a chiunque goda di alcuni requisiti specifici, in primis chi ha redditi inferiori ai 15 mila euro annui. L’importo si riduce nel caso in cui si abbiano redditi annui tra i 15 mila e i 28 mila euro e non è invece, previsto, per chi ha redditi annui oltre i 28 mila euro.

Il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi e ottenere il bonus è fissato alla mezzanotte del 30 settembre. Sul modello dovrà essere indicata la spesa sostenuta per poter beneficiare di colf e badanti, ma anche baby sitter e assistenti domestiche.