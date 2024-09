Ministero, indetto bando pubblico senza precedenti: 1000 posti e stipendio da invidia | Ti occorre solo il diploma e la patente

Puoi avere un lavoro che ti offre un contratto da invidia prendendo parte al concorso pubblico. 1000 sono le figure ricercate.

Nuove opportunità di lavoro grazie al concorso pubblico indetto dal Ministero. Numerosi sono gli italiani che hanno deciso di prendere parte ai concorsi pubblici proprio in questi mesi, rinunciando anche a parte del proprio tempo libero per preparare il proprio esame.

In questo 2024 sono stati veramente tanti i concorsi che sono stati indetti e che hanno dato spazio a moltissimi di coloro che erano alla ricerca di un lavoro stabile. Se il buon vecchio metodo di portare e inviare curriculum può essere veramente efficace, iscriversi ai concorsi permette di avere una posizione di lavoro stabile.

Nel corso di quest’anno ce ne sono stati per l’ingresso in ospedale, nelle università e anche in diversi Ministeri, tutti alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno dei loro uffici, per migliorare il lavoro e per sostituire quelli che sono i dipendenti che hanno avanzato proposta di pensionamento.

Ancora una volta è un Ministero a mettere a disposizione dei candidati 1000 posti per assunzioni immediate nelle varie posizioni. Lo stipendio è veramente invidiabile, i dettagli sono di seguito e sul bando di concorso ufficiale.

Il Ministero alla ricerca di personale

Un concorso annunciato da pochi giorni, ma che già cattura l’attenzione di moltissimi di coloro che non aspettavano altro che una possibilità di questo genere. A cercare personale per i suoi uffici è il Ministero della Giustizia che grazie al concorso procederà con la selezione di 1000 dipendenti da assumere a tempo indeterminato.

Il ruolo per cui si cerca personale è quello di autiste nell’area Assistenti. Il bando con tutti i dettagli è accessibile attraverso il Portale InPA e offre la possibilità di candidatura a tutti coloro che hanno solo il diploma di maturità.

I requisiti e i tempi per l’invio della domanda

Per poter accedere al concorso occorre esser in possesso della cittadinanza italiana, età maggiore e godimento di tutti i diritti sia civili che politici. Come accennato in precedenza, occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e assenza di qualsiasi condanna penale.

Quello che si prevede è una prima prova scritta e successivamente una prova pratica di guida. Ci si può iscrivere al concorso fino al 25 settembre del 2024, accedendo al portale inPA, sul sito del Ministero della Giustizia grazie allo SPID e al CIE.